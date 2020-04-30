Тамара Глоба: у четырех знаков Зодиака после 29 апреля наступит "белая полоса"

Стрелец

По прогнозу эксперта, главными везунчиками грядущего периода станут Стрельцы, которые смогут открыть любые двери и найти путь к сердцу каждого человека. Эти людям удастся разорвать наконец круг сложностей и неурядиц, в который они попали в последнее время, а "свежий ветер" перемен принесет в их жизнь много позитивны хэмоций и приятных событий.

Дева

Девы уже с 29 апреля 2020 года получат большие перспективы в делах. Они систематизируют и структурируют все важные моменты в своей жизни и получат не только удовольствие от этого процесса, но и приток денежных средств, уверяет астролог.

Представителей этого знака Зодиака ожидает череда удачных событий, что предоставит им шанс развить свое дело и вскоре реально ощутить плоды своего труда.

Тамара Глоба советует Девам не бояться идти к своей цели и помнить, что энергетика звезд и планет на вашей стороне.

Весы

Представители этого знака зодиакального круга, по словам астролога, испытают на себе прилив любви и нежности.

Большие перемены уже с 29 апреля 2020 года ожидаются у них в личной жизни.

Любимый человек оценит торческие способности Весов, что выльется в крупный проект, который затем будет приносить ощутимые финансовые дивиденды.

Тамара Глоба рекомендует этим людям быть смелее в проявлении своих способностей и не ждть получения быстрой прибыли, которая появится чуть позже.

Рыбы

Позитивный период ожидае в ближайшее время и Рыб. "Белая полоса" начнется с того, что любимое дело станет приносить хороший доход.