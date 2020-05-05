HBO Europe впервые приобрела права на латвийский фильм

Группа международного телевидения и интернет-платформы (VOD) "HBO Europe" приобрела права на показ латвийского художественного фильма "Билле", снятого режиссером Инарой Колмане для показа в европейских странах. Продюсеры фильма сообщают, что впервые латвийский фильм был приобретен для показа в этой большой телевизионной группе, в которую входят телеканалы почти со всей Европы.
В сотрудничестве с международной компанией по продаже фильмов TVCO, "Билле" также будет доступен на телевизионных и интернет-платформах в Латинской Америке, Мексике, Бразилии, Китае, Испании и других странах.
Кроме того, фильм до сих пор участвует в международных кинофестивалях и конкурсах. В результате картина "Билле" стала одной из самых "путешествующих" в программе 100-летия Латвии.
Лента побывала на более чем тридцати фестивалях в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. На Международном фестивале детей и молодежи в Исфахане (Иран) фильм "Билле" получил награду за лучший художественный фильм.
Лента, созданная режиссером Инарой Колмане, была удостоена Национальной кинопремии Lielais Kristaps ("Большой Кристап") как лучший художественный фильм, а также ежегодной премии Латвийского телевидения и Латвийского радио "Килограмм культуры" в категории "Кино".
Галерея: Премьера фильма "Билле"
Фильм основан на полуавтобиографическом романе писателя Визмы Бельшевичей "Билле". Работа над фильмом приводит зрителей в 30-е годы, где маленькая девочка Билле, несмотря на сложную повседневную жизнь и отсутствие родительской любви, не теряет радость жизни и стремится к успеху.
Главную роль в фильме играют Рута Кронберга, Элина Ване и Артурс Скрастиньш.
Фильм снят как общий проект Латвии, Литвы и Чехии. Основное финансирование получено из программы Национального цента кино "Латвийское кино к 100-летию Латвии".
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