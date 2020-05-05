HBO Europe впервые приобрела права на латвийский фильм

В сотрудничестве с международной компанией по продаже фильмов TVCO, "Билле" также будет доступен на телевизионных и интернет-платформах в Латинской Америке, Мексике, Бразилии, Китае, Испании и других странах.

Кроме того, фильм до сих пор участвует в международных кинофестивалях и конкурсах. В результате картина "Билле" стала одной из самых "путешествующих" в программе 100-летия Латвии.

Лента побывала на более чем тридцати фестивалях в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. На Международном фестивале детей и молодежи в Исфахане (Иран) фильм "Билле" получил награду за лучший художественный фильм.

Лента, созданная режиссером Инарой Колмане, была удостоена Национальной кинопремии Lielais Kristaps ("Большой Кристап") как лучший художественный фильм, а также ежегодной премии Латвийского телевидения и Латвийского радио "Килограмм культуры" в категории "Кино".

Галерея: Премьера фильма "Билле"

Фильм основан на полуавтобиографическом романе писателя Визмы Бельшевичей "Билле". Работа над фильмом приводит зрителей в 30-е годы, где маленькая девочка Билле, несмотря на сложную повседневную жизнь и отсутствие родительской любви, не теряет радость жизни и стремится к успеху.

Главную роль в фильме играют Рута Кронберга, Элина Ване и Артурс Скрастиньш.

Визма Бельшевича ФОТО: publicitātes

Фильм снят как общий проект Латвии, Литвы и Чехии. Основное финансирование получено из программы Национального цента кино "Латвийское кино к 100-летию Латвии".