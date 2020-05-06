Тамара Глоба назвала знаки Зодиака, которые поймают волну удачи с 6 по 13 мая

В ночь с 6 по 7 мая метеорный поток Аквариды достигнет своего пика и звездопад начнет падать на счастливчиков, а уже на следующий день произойдёт самое яркое полнолуние этого года. Ночная красавица Луна осветится полностью ярким светом и порадует всех наблюдателей.

Редкое стечение таких астрономических событий скажется на финансовой сфере представителей сразу пяти знаков Зодиака, утверждает Тамара Глоба.

Овен

Овны неожиданно почувствуют на себе благосклонность периода. В это время судьба побалует их своими подарками. Привыкшие добиваться всего своим собственным трудом и усилиями Овны будут удивлены щедростью наступившего времени - прибыль будет приходить к ним из неожиданных источников.

Близнецы

Поддержку звезды окажут также Близнецам.

Эти люди будут защищены от неудач в самом рискованном деле. Не помешает даже их склонность к постоянным изменениям, напротив - это качество может где-то и помочь.

Тамара Глоба советует Близнецам внимательно приглядываться к тому, что происходит вокруг - это поможет найти источник неожиданного заработка.

Дева

Большие деньги, по прогнозу астролога, май принесет и Девам, которых не подведет интуиция, но еще придется использовать работоспособность и прагматизм. Случайное везение наведет представителей этого знака на "золотую жилу", а затем понадобятся усилия для того, чтобы использовать открывшиеся возможности и перспективы с умом.

Скорпион

С 6 по 13 мая удача раскроется во всей красе перед Скорпионами, обещает Тамара Глоба.

Жизнь подкинет им счастливый случай, а любые испытания увенчаются щедрой наградой. У Скорпионов наступит период благополучия и успеха.

Очень поможет в середине мая любовь представителей данного знака Зодиака к риску.

Козерог

Несмотря на то, что Козероги понимают, что чудес в жизни не бывает, они все равно надеются на волшебство. В этот период у них все сложится - и склонность к упорному труду, и надежда на лучшее. Козероги получат неожиданный доход, который будет поддерживать их очень долгое время.

Видео: Прогноз Тамары Глобы на май 2020 года для всех