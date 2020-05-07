Видео ⟩ Владимир Познер признался в мыслях о суициде

О раке Познеру сообщали два раза в жизни. Первый раз это было 27 лет назад. Тогда он жил в Америке. Врачи обнаружили у журналиста рак простаты.

"Впечатление как будто я вошел в кирпичную стену. Удар с такой силой, что даже трудно описать. Конечно, сразу мысль, что жизнь кончилась", - вспоминает Владимир Владимирович.

Ему провели операцию, которая прошла успешно, и он излечился. Это произошло благодаря тому, что болезнь была диагностирована на ранней стадии.

"С тех пор прошло 27 лет. Второй случай произошел 6 лет назад", - указал Познер.

На этот раз медики диагностировали у него рак прямой кишки.

Врач, который обнаружил, объяснил, что необходима операция. В худшем случае придется ходить с мешочком на поясе. Владимир Владимирович до последнего не хотел верить сказанному и отметил, что просто так не уйдет.

В итоге Познер побывал в пяти странах в поисках врача, который скажет что-то другое. В Германии он нашел специалиста, который диагностировал начальную стадию онкологии. Операция прошла успешно.

"Прошло 6 лет. Видите, я в порядке. ...Второй - это был более тяжелый случай. Но я уже был закален. И я был настроен на борьбу. Хотя я себе сказал, что не буду так жить", - вспоминает он.

Познер подчеркнул, что он тогда бы покончил с собой. Он твердо это решил.

Сейчас Владимир Владимирович регулярно наблюдается у врача. Напомним, что 1 апреля журналист отметил 86-летие.