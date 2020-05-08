Пт, 8.05.2020
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  • "Секс в парке и заработок в 380 тысяч долларов": Шура раскрыл секреты своей биографии

Видео ⟩ "Секс в парке и заработок в 380 тысяч долларов": Шура раскрыл секреты своей биографии

Шура

ФОТО: скриншот видео

Популярная исполнительница Анна Седокова опубликовала очередной выпуск своего откровенного шоу "Квартира 69". На этот раз гостем певицы стал Шура

Началась беседа с того, что Шура рассказал, как он пошел за компанию сдать анализы и оказалось, что у него грыжа и онкология. Ему было необходимо срочно лечь на операцию. Но он не расстроился по этому поводу. В 2 часа ночи он пел в клубе, а в 6 утра уже лежал на операционном столе. 

Это стало 25-й операцией артиста. Сейчас он мечтает о собаке. У него была тесная связь с предыдущим домашним питомцем. Когда-то у него был юбимец - чихуахуа Тильда. Она возвращала его к жизни после онкологии и даже спасла, когда он был в наркоопьянении. В квартире прорвало трубу с горячей водой, а собачка запрыгнула на кровать и кусала мочку его уха, пока артист не проснулся. 

Сейчас жизнь певца наладилась. Он давно отказался от употребления наркотиков. В день, когда снималась программа, Шура приобрел квартиру в 240 квадратных метров. Это стало второй недвижимостью артиста в Москве. Первую квартиру он потерял, так как, когда ее покупал, не проверил документы, а она была оформлена не на него. 

Но не всегда Шуре было где жить. В 90-х он жил с проституткой. Он сам ее приводил в ночные клубы. Певец признался, что она его кормила, ведь тогда у него еще не было такой известности. Женщину звали Таня. Она потом успешно вышла замуж и уехала в Израиль. 

Шура был невероятно востребованным в 90-х на пике своей популярности. Его и сейчас активно заказывают на праздничные выступления.

Любопытный факт: Шура - единственный артист в Москве, который отработал в четырех клубах в новогоднюю ночь 2020. 

В 1996 году было еще интереснее. Шуре надо было объехать за ночь 12 ночных клубов и спеть по 2-3 песни.

"Я заработал 380 тысяч долларов", - указал он. 

Не обошелся выпуск и без пикантных подробностей. Шура рассказал, что однажды у него был секс в общественном месте. Этим местом был московский парк ВДНХ. Артист шутя намекнул, что у него бывали и интимные отношения ради карьеры.  

Видео: Новый выпуск программы Анны Седоковой "Квартира 69"

(Осторожно: присутствует ненормативная лексика)

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