Видео ⟩ "Секс в парке и заработок в 380 тысяч долларов": Шура раскрыл секреты своей биографии

Началась беседа с того, что Шура рассказал, как он пошел за компанию сдать анализы и оказалось, что у него грыжа и онкология. Ему было необходимо срочно лечь на операцию. Но он не расстроился по этому поводу. В 2 часа ночи он пел в клубе, а в 6 утра уже лежал на операционном столе.

Это стало 25-й операцией артиста. Сейчас он мечтает о собаке. У него была тесная связь с предыдущим домашним питомцем. Когда-то у него был юбимец - чихуахуа Тильда. Она возвращала его к жизни после онкологии и даже спасла, когда он был в наркоопьянении. В квартире прорвало трубу с горячей водой, а собачка запрыгнула на кровать и кусала мочку его уха, пока артист не проснулся.

Сейчас жизнь певца наладилась. Он давно отказался от употребления наркотиков. В день, когда снималась программа, Шура приобрел квартиру в 240 квадратных метров. Это стало второй недвижимостью артиста в Москве. Первую квартиру он потерял, так как, когда ее покупал, не проверил документы, а она была оформлена не на него.

Но не всегда Шуре было где жить. В 90-х он жил с проституткой. Он сам ее приводил в ночные клубы. Певец признался, что она его кормила, ведь тогда у него еще не было такой известности. Женщину звали Таня. Она потом успешно вышла замуж и уехала в Израиль.

Шура был невероятно востребованным в 90-х на пике своей популярности. Его и сейчас активно заказывают на праздничные выступления.

Любопытный факт: Шура - единственный артист в Москве, который отработал в четырех клубах в новогоднюю ночь 2020.

В 1996 году было еще интереснее. Шуре надо было объехать за ночь 12 ночных клубов и спеть по 2-3 песни.

"Я заработал 380 тысяч долларов", - указал он.

Не обошелся выпуск и без пикантных подробностей. Шура рассказал, что однажды у него был секс в общественном месте. Этим местом был московский парк ВДНХ. Артист шутя намекнул, что у него бывали и интимные отношения ради карьеры.

Видео: Новый выпуск программы Анны Седоковой "Квартира 69"

(Осторожно: присутствует ненормативная лексика)