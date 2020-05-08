Видео ⟩ "Секс в парке и заработок в 380 тысяч долларов": Шура раскрыл секреты своей биографии

Внимание!
Это содержание предназначено только для взрослых.
Популярная исполнительница Анна Седокова опубликовала очередной выпуск своего откровенного шоу "Квартира 69". На этот раз гостем певицы стал Шура.
Началась беседа с того, что Шура рассказал, как он пошел за компанию сдать анализы и оказалось, что у него грыжа и онкология. Ему было необходимо срочно лечь на операцию. Но он не расстроился по этому поводу. В 2 часа ночи он пел в клубе, а в 6 утра уже лежал на операционном столе.
Это стало 25-й операцией артиста. Сейчас он мечтает о собаке. У него была тесная связь с предыдущим домашним питомцем. Когда-то у него был юбимец - чихуахуа Тильда. Она возвращала его к жизни после онкологии и даже спасла, когда он был в наркоопьянении. В квартире прорвало трубу с горячей водой, а собачка запрыгнула на кровать и кусала мочку его уха, пока артист не проснулся.
Сейчас жизнь певца наладилась. Он давно отказался от употребления наркотиков. В день, когда снималась программа, Шура приобрел квартиру в 240 квадратных метров. Это стало второй недвижимостью артиста в Москве. Первую квартиру он потерял, так как, когда ее покупал, не проверил документы, а она была оформлена не на него.
Но не всегда Шуре было где жить. В 90-х он жил с проституткой. Он сам ее приводил в ночные клубы. Певец признался, что она его кормила, ведь тогда у него еще не было такой известности. Женщину звали Таня. Она потом успешно вышла замуж и уехала в Израиль.
Шура был невероятно востребованным в 90-х на пике своей популярности. Его и сейчас активно заказывают на праздничные выступления.
Любопытный факт: Шура - единственный артист в Москве, который отработал в четырех клубах в новогоднюю ночь 2020.
В 1996 году было еще интереснее. Шуре надо было объехать за ночь 12 ночных клубов и спеть по 2-3 песни.
"Я заработал 380 тысяч долларов", - указал он.
Не обошелся выпуск и без пикантных подробностей. Шура рассказал, что однажды у него был секс в общественном месте. Этим местом был московский парк ВДНХ. Артист шутя намекнул, что у него бывали и интимные отношения ради карьеры.
Видео: Новый выпуск программы Анны Седоковой "Квартира 69"
(Осторожно: присутствует ненормативная лексика)
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!