Сколько живут представители каждого знака Зодиака и какие болезни им угрожают?

Овен

Женщины данного знака Зодиака легко могут прожить до 78 лет, а мужчины - еще на пару лет дольше. При этом главное их слабое место - чрезмерная эмоциональность. Что может провоцировать регулярные головные боли, остеохондроз и проблемы со сном. Чтобы как можно дольше поддерживать себя в хорощем состоянии,

достаточно научиться немного проще относиться к происходящему. Тогда и нервы будут целы, и меньше седых волос на голове будет.

Телец

Представительницы прекрасной половины человечества, рожденные под этим созвездием, легко могут дожить до 79 лет, мужчины - до 82. Что касается их слабых мест, то это болезни горла, проблемы со щитовидной железой, печенью и почками. Всем этим органам стоит уделять особое внимание еще в молодости, тогда продолжительность жизни может стать еще больше.

Близнецы

Среди представителей этого знака Зодиака долгожителями являются женщины, которые могут дожить до 85 лет.

Мужчины обычно уходят из жизни немного раньше. Большая часть заболеваний у Близнецов развивается на фоне сидячего образа жизни и однообразия. Кроме того, они часто болеют бронхитом и пневмонией. Им важно не простужаться и держаться в тепле.

Рак

Раки в среднем доживают до 75 лет, причем и мужчины, и женщины. Однако

статистику можно немного подкорректиировать - для этого следует чаще проверяться у врачей и не воспринимать все слишком близко к сердцу.

Даже при самом неблагоприятном диагнозе можно вылечиться - не нужно делать из этого трагедию и впадать в депрессию.

Лев

Львы всегда держатся молодцами, поэтому легко доживают до 80 лет. Кроме того, они никогда не падают духом, а главное - не жалуются окружающим.

Если Лев кому-то рассказывает о своем заболевании, значит - ситуация действительно серьезная.

Что касается основных болезней, то чаще всего эти люди страдают от головных и сердечных болей, также их могут мучить боли в спине. Однако даже в такие моменты они не теряют чувства собственного достоинства.

Дева

Девы преодолевают рубеж в 80 лет и могут даже дотянуть до 90 лет при сильном желании. Именно поэтому их можно смело назвать долгожителями. Главной их проблемой являются заболевания желудочно-кишечного тракта. Они часто мучаются от запоров и диареи, но все это мелочи, с которыми они легко справляются.

Весы

Очень красивые и веселые женщины и мужчины данного знака Зодиака тактично скрывают серьезные заболевания. Многих их них на протяжении всей жизни мучают такие недуги, как заболевания почек и боли в пояснице, а кроме того, у них очень слабый иммунитет. Однако, даже несмотря на все это, средняя продолжительность их жизни достигает 78 лет.

Скорпион

Люди данного знака Зодиака слишком недоверчиво относятся к врачам и медицине в целом.

Они постоянно игнорируют положенные им рекомендации, что зачастую приводит к плачевных последствиям.

Продолжительность жизни многих Скорпионов не превышает 65 лет. Поэтому им нужно научиться прислушиваться к рекомендациям специалистов и перестать заниматься самолечением.

Стрелец

Самое уязвимое место мужчин и женщин данного знака Зодиака - позвоночник. Именно поэтому зачастую они страдают от ревматизма, радикулита и других характерных заболеваний. Кроме того, им следует уделять больше внимания собственной внешности - заниматься своими волосами и ногтями. Что касается продолжительности их жизни, то они обычно доживают до 80 лет.

Козерог

Продолжительность жизни Козерогов достигает 82 лет. Причем если они начинают болеть, то основательно, со всеми сопровождающимися последствиями.

Причиной всему их халатное отношение к жизни - они игнорируют мелкие болячки и недомогания, которые вскоре перетекают в действительно опасные диагнозы.

Водолей

Продолжительность жизни представителей этого знака зодиакального круга вне зависимости от пола достигает 72 лет. Водолеи часто страдают депрессией и проблемами с желудочно-кишечным трактом. Они способны заболеть гриппом даже в летнюю пору. Однако все это не мешает им оставаться привлекательными в любом возрасте.

Рыбы