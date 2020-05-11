В кино - не выходя из своей машины! Торговый центр Alfa покажет фильмы на крыше

Первый киносеанс запланирован на 21 мая. Сообщается, что до 17 мая можно проголосовать за тот фильм, который вы хотите посмотреть. В списке доступных картин - фильмы различных жанров. В случае большого спроса организуют два киносеанса. Больше информации можно найти на домашней странице торгового центра Alfa.

"У нас есть возможность обеспечить такие условия, при которых просмотр кино будет удобным и безопасным, одновременно с этим мы следим за соблюдением всех ограничений", - прокомментировала руководитель Alfa Лиене Апине.

Количество парковочных мест ограничено, поэтому те, кто хочет посетить мероприятие, должны отметить "пойду" в мероприятии, которое создано на Facebook-странице торгового центра Alfa.

Именно там можно проголосовать за фильм, который вы хотите увидеть на экране, а также следить за информацией о том, кто получит бесплатные карты на въезд на мероприятие.

ФОТО: Пресс-фото

Напомним, с 12 мая торговые центры Латвии будут работать и на выходных - до этого на выходных в них могли работать только продовольственные магазины, аптеки, в том числе ветеринарные, салоны оптики, а также магазины, торгующие кормами для животных, гигиеническими, хозяйственными товарами и всем необходимым для строительства и сада.

Также разрешены частные, общественные и спортивные мероприятия с участием не более 25 человек при условии обеспечения между ними дистанции в два метра. В случае, если все участники мероприятия находятся в своих личных автомобилях, их количество может быть неограниченным.

Галерея: Открытие новой пристройки Alfa