Мама скончавшегося 29-летнего музыканта Рунтулиса: "Сын мучился в своем теле и нашел выход"

Полтора года назад родители заметили изменения в поведении Матиса - его настроение начало резко меняться, он мог обидеться на незначительные пустяки. В интервью Санита не стала скрывать, что сын употреблял запрещенные вещества - ему хватило небольшой дозы, которая повлияла на нервную систему.

"Его нервная система очень пострадала, при этом он был очень чувствительным, хрупким человеком", - поделилась она.

В последнее время Санита со своим супругом очень поддерживали сына - водили к различным специалистам. Сам Матис боролся за то, чтобы ему стало лучше. Последний месяц свой жизни он провел в деревне у сестры Саниты.

Мать музыканта рассказала, что в последнее время он стал очень закрытым, жил в своем мире.

"Мы можем думать, что его поборол демон, но, возможно, именно Матис его прикончил. Сын мучился в своем теле, и он нашел выход, как бы жестоко это ни звучало", - добавила Санита.

Тауриня подчеркнула, что Матис был очень хорошим человеком. Он был щедрым и душевным - скорее всего, эти качества и стали причиной несчастья.

"Милые родители, берегите своих детей от нового зла. Будьте бдительными, настойчивыми, а если необходимо, то отбрасывайте стеснение и еще раз убедитесь, что зло вас не обведет вокруг пальца", - заметила женщина.

Матис, или Mr.Myster, музыкальную карьеру начал как гитарист. Его творческий путь начался с рок-музыки, а продолжился в джазе и электронике. В его композициях можно услышать различные инструменты и звуки, которые Матис записывал сам, а потом обрабатывал. Его живые выступления всегда были настоящим приключением с видеопроекциями. Чаще всего сцену он делил с джазовыми музыкантами.