В Риге и Вильнюсе снизились цены на дизельное топливо

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-ой марки стоил 0,984 евро, и по сравнению с прошлой неделей цена не изменилась, а дизельное топливо подешевело на 9,1% до 0,894 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 1,8% до 0,916 евро за литр, а дизельное топливо подешевело на 0,9% - до 0,816 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо не изменились и составили соответственно 1,149 евро и 0,999 евро за литр.

Цена автогаза не изменилась и составила в Риге за литр 0,465 евро, в Вильнюсе 0,379 евро, в Таллинне 0,61 евро.