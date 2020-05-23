Вс, 24.05.2020
Я сразу попал в хорошие руки. Впитал в себя много хорошего... Я снимаю хорошие клипы. Они говорят сами за себя. Артур Янсон, блогер и фотограф

Видео ⟩ Ястреб-тетеревятник вернулся на Закюсалу

ФОТО: Кадр из видео

Впервые с начала этого года камера на крыше рижского телецентра зафиксировала появление ястреба-тетеревятника, который в прежние годы был регулярным гостем на Закюсале, сообщает LTV в социальной сети Facebook.

Отмечается, что птица уже три года живет на острове посреди Даугавы. В прошлом году ястреб облюбовал и кормушку, которую для него на террасе офиса устроила Служба новостей LTV.

В посте подчеркивается, что высотное здание телецентра идеально подходит ястребу для высматривания добычи.

Видео: Ястреб-тетеревятник вернулся

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