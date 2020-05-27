В Елгаве начали производство масок для лица. Предложение поступило из Китая

Ранее компания торговала фильтрами для воды и планировала начать производство каркасных домов. Однако после начала пандемии Covid-19 доставка материалов для производства каркасных домов из Китая стала невозможной, поэтому руководство предприятия по предложению китайских партнеров решило начать производство медицинских масок.

Закуплено соответствующее оборудование, и на данный момент компания способна производить около пяти миллионов масок в месяц, но планирует увеличить объемы производства.

Ведется также работа над прототипами масок с более высоким уровнем защиты.

Однако JUF еще ждет результатов сертификации из Италии, чтобы поставлять свои товары клиентам. Результаты могут стать известны в начале июня.

На данный момент договор о поставках масок с латвийскими госучреждениями не заключен, это станет возможным только после получения сертификата. Однако есть договор с партнерами из Италии, которые в месяц готовы закупать гораздо больше масок, чем компания сейчас производит.

"Нашим приоритетом является Латвия, но и в Италии ждут сертификата", - сказал Давыдчук.