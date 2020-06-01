Названы страны Европы с самой высокой и с самой низкой заболеваемостью Covid-19

В число этих стран входит Латвия с 3,02 случая Covid-19 на 100 000 жителей, а также Словения, Хорватия, Словакия, Исландия, Греция, Кипр, Венгрия, Норвегия, Литва, Болгария, Австрия, Эстония, Чехия, Германия, Финляндия, Франция, Италия, Нидерланды, Люксембург, Дания и Румыния.

Самая высокая заболеваемость сохраняется в Швеции - 72,33 случая на 100 000 населения, а самая низкая в Словении - 0,34 случая на 100 000 населения.

Также в середине июня Европейский союз примет совместное решение в отношении открытия границ с третьими странами.

Министр иностранных дел Эдгара Ринкевич напомнил об установленном критерии для возобновления перевозок между странами и отмены обязательной 14-дневной изоляции - не более 15 больных Covid-19 на 100 тыс. жителей.

Ожидается, что уже во вторник, 2 июня, латвийское правительство будет дискутировать о более обширном открытии границ без требования обязательной самоизоляции не только от жителей стран Балтии, но и некоторых других стран.

В то же время необходимо понимать, что список этих стран может стремительно меняться с изменением эпидемиологической ситуации.