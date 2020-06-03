ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Депрессия "Би-2", похороны диктаторов, возрождение группы "Кино" и милота от Монеточки

Прошла очередная неделя, а это значит, что пришло время представить вам новую подборку самых интересных музыкальных новинок. На этот раз "меню" очень разнообразное.
СБПЧ - "Нежно"
На прошлой неделе мы рассказывали о том, что российская инди-группа "Самое большое простое число" представила сингл под названием "Нежно", а на этой неделе питерские музыканты представили видео на эту композицию.
Видеоклип был снят этой зимой в Кейптауне. В нем вокалистка группы Женя Борзых играет инструктора по плаванию и учит людей плавать в бассейне. Среди ее учеников - основатель коллектива Кирилл Иванов.
Дельфин - "Лето"
Российский музыкант и поэт Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, представил клип на песню "Лето". В видео использованы архивные кадры с похорон лидеров разных стран, а сам музыкант предстает в образе, напоминающем Адольфа Гитлера, и с большим удовольствием пьет жидкость, похожую на кровь.
Это не то лето, которого все ждали.
Сильнейшая работа, выпущенная в День защиты детей.
"Би-2" - "Депрессия"
Группа "Би-2" презентовала первый клип, снятый в условиях полной самоизоляции - всех музыкантов снимали по отдельности. Получилось, надо сказать, неожиданно хорошо.
В конце ролика можно увидеть фотографии с процесса съемок видео.
Монеточка
От "депрессии" и похорон политических деятелей давайте перейдем к более приятным вещам. 1 июня певица Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, отметила свой 22-й день рождения. По этому поводу она спела про 22 вещи о жизни, которые она поняла за 22 года.
Как написал кто-то в комментариях, в этой песне можно узнать о жизни больше, чем в университете.
Михаил Шац & Jukebox Trio - "Самоза€бался"
На YouTube состоялась премьера видео на совместную песню Михаила Шаца и Jukebox Trio. Трек сделан как acapella-кавер песни In the Death Car Горана Бреговича и Игги Попа.
В видеоролике артисты исполняют песню в собственных квартирах - на балконе, в душе, в процессе чистки зубов, в кровати и сидя на унитазе.
"Кино" - "Мама, мы все тяжело больны"
Легендарная группа "Кино" готовится к возрождению. Осенью рок-группа планирует дать концерты в Санкт-Петербурге, Минске, Риге и Москве, а пока музыканты между репетициями записали видео на композицию "Мама, мы все тяжело больны".
Напомним, что в 2019 году сын Виктора Цоя Александр Цой предложил организовать концерты группы "Кино", в которых использовался бы вокал Виктора Цоя из старых песен, но при этом живая музыка бывших участников группы и специально разработанный видеоряд. Предполагается, что на сцену выйдут музыканты "Кино" - Игорь Тихомиров, Александр Титов и Юрий Каспарян
alyona alyona - "Пам'ятаю"
Украинская рэп-исполнительница alyona alyona выпустила клип на песню "Пам’ятаю". Клип вышел 1 июня, а героями видео стали дети, которые взрослеют и сталкиваются с новыми чувствами и переживаниями. По словам исполнительницы, эта песня - исповедь.
Kedr Livanskiy - Ivan Kupala
Московская электронщица Яна Кедрина, выступающая под псевдонимом Kedr Livanskiy, выпустила новое видео на песню Ivan Kupala. В своем Instagram она написала, что видео "посвящается всем воинам света и нового дня".
Отметим, что в конце мая девушка должна была выступить в Риге, но по понятным причинам концерт перенесли на 22 августа. Ждем и верим, что Яна все-таки доберется до Латвии.
Сергей Бобунец - "Просто музыка, просто слова"
Помните группу "Смысловые галлюцинации"? Так вот, с 2017 года лидер коллектива Сергей Бобунец выступает сольно. На днях на его YouTube-канале вышло видео на песню "Просто музыка, просто слова". Получилось очень мило, душевно и по-доброму. Как раз то, чего не хватает всем нам сегодня.
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