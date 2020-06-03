ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Депрессия "Би-2", похороны диктаторов, возрождение группы "Кино" и милота от Монеточки

СБПЧ - "Нежно"

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что российская инди-группа "Самое большое простое число" представила сингл под названием "Нежно", а на этой неделе питерские музыканты представили видео на эту композицию.

Видеоклип был снят этой зимой в Кейптауне. В нем вокалистка группы Женя Борзых играет инструктора по плаванию и учит людей плавать в бассейне. Среди ее учеников - основатель коллектива Кирилл Иванов.

Дельфин - "Лето"

Российский музыкант и поэт Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, представил клип на песню "Лето". В видео использованы архивные кадры с похорон лидеров разных стран, а сам музыкант предстает в образе, напоминающем Адольфа Гитлера, и с большим удовольствием пьет жидкость, похожую на кровь.

Это не то лето, которого все ждали.

Сильнейшая работа, выпущенная в День защиты детей.

"Би-2" - "Депрессия"

Группа "Би-2" презентовала первый клип, снятый в условиях полной самоизоляции - всех музыкантов снимали по отдельности. Получилось, надо сказать, неожиданно хорошо.

В конце ролика можно увидеть фотографии с процесса съемок видео.

Монеточка

От "депрессии" и похорон политических деятелей давайте перейдем к более приятным вещам. 1 июня певица Монеточка, она же Елизавета Гырдымова, отметила свой 22-й день рождения. По этому поводу она спела про 22 вещи о жизни, которые она поняла за 22 года.

Как написал кто-то в комментариях, в этой песне можно узнать о жизни больше, чем в университете.

Михаил Шац & Jukebox Trio - "Самоза€бался"

На YouTube состоялась премьера видео на совместную песню Михаила Шаца и Jukebox Trio. Трек сделан как acapella-кавер песни In the Death Car Горана Бреговича и Игги Попа.

В видеоролике артисты исполняют песню в собственных квартирах - на балконе, в душе, в процессе чистки зубов, в кровати и сидя на унитазе.

"Кино" - "Мама, мы все тяжело больны"

Легендарная группа "Кино" готовится к возрождению. Осенью рок-группа планирует дать концерты в Санкт-Петербурге, Минске, Риге и Москве, а пока музыканты между репетициями записали видео на композицию "Мама, мы все тяжело больны".

Напомним, что в 2019 году сын Виктора Цоя Александр Цой предложил организовать концерты группы "Кино", в которых использовался бы вокал Виктора Цоя из старых песен, но при этом живая музыка бывших участников группы и специально разработанный видеоряд. Предполагается, что на сцену выйдут музыканты "Кино" - Игорь Тихомиров, Александр Титов и Юрий Каспарян

alyona alyona - "Пам'ятаю"

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona выпустила клип на песню "Пам’ятаю". Клип вышел 1 июня, а героями видео стали дети, которые взрослеют и сталкиваются с новыми чувствами и переживаниями. По словам исполнительницы, эта песня - исповедь.

Kedr Livanskiy - Ivan Kupala

Московская электронщица Яна Кедрина, выступающая под псевдонимом Kedr Livanskiy, выпустила новое видео на песню Ivan Kupala. В своем Instagram она написала, что видео "посвящается всем воинам света и нового дня".

Отметим, что в конце мая девушка должна была выступить в Риге, но по понятным причинам концерт перенесли на 22 августа. Ждем и верим, что Яна все-таки доберется до Латвии.

Сергей Бобунец - "Просто музыка, просто слова"

Помните группу "Смысловые галлюцинации"? Так вот, с 2017 года лидер коллектива Сергей Бобунец выступает сольно. На днях на его YouTube-канале вышло видео на песню "Просто музыка, просто слова". Получилось очень мило, душевно и по-доброму. Как раз то, чего не хватает всем нам сегодня.