Разработку изменений налоговой политики, скорее всего, перенесут на следующий год

Ранее планировалось, что правительство уже в этом году может выступить с предложением изменений в налоговой системе, однако в сообщении Минфина говорится, что срок разработки основных положений налоговой политики, скорее всего, будет перенесен на 31 мая 2021 года.

Перенос срока объясняется стремительным распространением Covid-19 в Латвии и мире, а также установленными в Латвии ограничениями. В то же время Минфин подготовил отдельное информационное сообщение об оценке существующих налоговых льгот на основе ревизии Госконтроля "Налоговые льготы - невидимые расходы бюджета".

В Латвии на данный момент применяется 307 налоговых льгот в различных отраслях. По расчетам Минфина, в 2018 году общий объем льгот по наиболее значимым налогам составил 2,254 млрд евро, что составляет 37,7% от общих сборов анализируемых налогов и 7,63% от валового внутреннего продукта страны.

Министерство финансов разработало план для определения целей и показателей эффективности существующих налоговых льгот, сгруппировав налоговые льготы в две категории: налоговые льготы, для которых могут быть определены цель и показатели эффективности, и налоговые льготы, для которых они не могут быть определены.

Для 118 существующих налоговых льгот в соответствии с графиком с июня этого года по 30 декабря 2022 года будут определены цели и показатели достижения результатов, а для 189 налоговых льгот предоставляется обоснование того, почему цели и показатели достижения результатов для них не могут быть определены.

Как сообщалось, Министерство финансов до 31 мая этого года должно было разработать основные положения государственной среднесрочной налоговой политики.