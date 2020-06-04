Война во время пандемии. Почему мир не перестал воевать в карантин?

До сих пор еще воюют?

Из двух сотен стран в мире вооруженными конфликтами сейчас охвачены от 33 до 43 - в зависимости от того, кто и как считает. В большинстве случаев никто мириться не собирается.

Неправительственная организация "Программа по сбору сведений в зонах вооруженных конфликтов" (Acled) насчитала 43, Международный институт стратегических исследований в своем последнем исследовании называет цифру 33.

С начала пандемии беженцами стали полмиллиона человек AFP

Войны в последние годы видоизменились, пишут авторы свежего доклада Международного института стратегических исследований IISS.

Вести переговоры о мире гораздо сложнее, когда в войне задействовано сразу несколько держав, или когда участвуют не страны с понятным силовым аппаратом, а негосударственные игроки - повстанцы, боевики, наемники, террористические сети, криминальные организации.

Поэтому не мудрено, что 60% всех войн в мире, по данным IISS, длятся по меньшей мере 10 лет.

На призыв генсека ООН к миру из 43 конфликтующих стран отреагировали лишь 10, но только в двух случаях бои и вправду прекратились, подсчитала Acled.

"В 31 стране участники боев не только проигнорировали призывы к глобальному перемирию, но во многих случаях - Ираке, Мексике, Мозамбике и Бразилии - активизировали действия, - говорится в докладе Acled - В целом призыв к глобальному перемирию ожидаемых плодов не принес".

От группировок до государств

Зарыть топор войны на время согласились несколько воюющих группировок в разных странах мира, но почти во всех случаях инициатива или была кратковременной, или не была поддержана другой стороной, а значит настоящего перемирия достигнуто не было.

Многие группировки, напротив, воспользовались затишьем во время вируса, чтобы укрепить позиции, а не сложить оружие, говорит глава Европейского института мира Майкл Китинг.

"В первую очередь они думают о том, как эпидемия может им помочь. Если и есть какой-то тренд, он скорее в том, что группировки пытаются с помощью Covid-19 легитимизировать и ускорить то, что они и так бы делали", - цитирует эксперта Financial Times.

Радикальная группировка "Аль-Шабаб" в Сомали, например, обвинила христиан в распространении коронавируса, а саму болезнь назвала божественным наказанием за плохое отношение к мусульманам и джихадистам.

Вести переговоры о мире все сложнее, когда в конфликте участвует более одной группировки AFP

"Талибан" (запрещен в России) в Афганистане воспользовался ситуацией, чтобы вызволить из тюрем своих боевиков.

Джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России) окрестила коронавирус солдатом Аллаха против западного мира.

Исламистская радикальная группировка "Боко Харам" совершила несколько кровопролитных вылазок в регионе Сахельской пятерки (Чад, Мали, Нигер, Мавритания и Буркина-Фасо).

Как пишут американские ученые Ниша Беллинджер и Кайл Каттелман, коронавирус сделает бедные страны еще беднее, что облегчит террористам вербовку.