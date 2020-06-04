Фото ⟩ Анна Семенович похудела на 3 кг за четыре дня. Рассказываем как!

"Я выдержала четыре дня голода. Вчера был самый сложный день, и мой врач (Егоренкова Наталья Петровна) приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание", - рассказала звезда.

Она указала, как почувствовала, что у нее уменьшился желудок, который она "растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы".

"Теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной", - заметила Анна.

Семенович объяснила, что ей понадобится 21 день, чтобы изменить свои вкусовые привычки.

"Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели. Результат у меня отличный, уже 3 кг за четыре дня голодания", - похвасталась артистка.

Стоит сказать, что это не первый раз, когда пышногрудая певица пытается похудеть. Она и раньше рассказывала в соцсетях про свои секреты стройности и делилась с подписчиками рецептами и всевозможными диетами.