Фото ⟩ Анна Семенович похудела на 3 кг за четыре дня. Рассказываем как!

Популярная исполнительница Анна Семенович сделала на своей Instagram-странице признание о том, что изрядно прибавила в весе на карантине. Теперь певица обратилась к медикам, чтобы сбросить вес. Известно, что женщине пришлось голодать четыре дня.
"Я выдержала четыре дня голода. Вчера был самый сложный день, и мой врач (Егоренкова Наталья Петровна) приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание", - рассказала звезда.
Она указала, как почувствовала, что у нее уменьшился желудок, который она "растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы".
"Теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной", - заметила Анна.
Семенович объяснила, что ей понадобится 21 день, чтобы изменить свои вкусовые привычки.
"Голодание дало мне крутой пинок, и я буду продолжать идти к своей цели. Результат у меня отличный, уже 3 кг за четыре дня голодания", - похвасталась артистка.
Стоит сказать, что это не первый раз, когда пышногрудая певица пытается похудеть. Она и раньше рассказывала в соцсетях про свои секреты стройности и делилась с подписчиками рецептами и всевозможными диетами.
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