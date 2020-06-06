Видео ⟩ Звезда сериала "Папины дочки" снялась в пикантном клипе у Родиона Газманова

Лиза и Родион не скрывают, что между ними крепкая дружба, а также они оба являются попечителями фонда "Старость в радость".

Издание "7 дней" пишет, что съемки проходили в загородном доме Родиона, где нашлись все необходимые локации. Арзамасова же работала, сидя у себя дома.

Клип получился веселым и слегка пикантным. Лиза выступила в привычном для себя амплуа - невинной и милой девушки. Но финал у видео получился неожиданным. В нем появился Стас Костюшкин в одном лишь полотенце.

Впрочем, смотрите сами.