Сб, 6.06.2020
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  • Звезда сериала "Папины дочки" снялась в пикантном клипе у Родиона Газманова

Видео ⟩ Звезда сериала "Папины дочки" снялась в пикантном клипе у Родиона Газманова

Лиза Арзамасова

ФОТО: скриншот видео

Родион Газманов снял клип на песню "Удаленка". В нем в главной роли выступила 25-летняя звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова. Стоит сказал, что видео вышло слегка пикантным. 

Лиза и Родион не скрывают, что между ними крепкая дружба, а также они оба являются попечителями фонда "Старость в радость".

Издание "7 дней" пишет, что съемки проходили в загородном доме Родиона, где нашлись все необходимые локации. Арзамасова же работала, сидя у себя дома.

Клип получился веселым и слегка пикантным. Лиза выступила в привычном для себя амплуа - невинной и милой девушки. Но финал у видео получился неожиданным. В нем появился Стас Костюшкин в одном лишь полотенце. 

Впрочем, смотрите сами. 

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