Хит этого лета? ⟩ MONATIK и Вера Брежнева презентовали жаркий клип на новую песню

Украинский певец MONATIK и экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева выпустили новую совместную песню под названием "ВЕЧЕРиНОЧКА". Артисты презентовали яркий видеоклип.
Клип создавали режиссер Таню Муиньо и оператор Никита Кузьменко, стилизацию образов разрабатывала Ольга Жижко.
"У нас получилось очень крутое и необычное видео! Нереальная локация, люди, музыка! На площадке было жарко, а настроение — праздник, и я уверена, нам удалось передать этот вайб! После длительной самоизоляции, всем нужна классная ВечерИночка", — комментирует совместную работу Вера Брежнева.
Видео: клип "ВЕЧЕРиНОЧКА"
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