Семья погибшего водителя отказалась принимать от Ефремова извинения и финансовую помощь

Как рассказал изданию адвокат семьи Александр Добровинский, данные извинения семья считает "запоздалыми" и планирует добиваться справедливого суда.

"Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", - цитирует адвокат брата Сергея Захарова.

Михаил Ефремов спустя четыре дня после аварии записал видеообращение, на котором извиняется за содеянное. Также он пообещал семье погибшего водителя "помочь всеми средствами, если примут".

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.