В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два самолета

Два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург - Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург - Калининград", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате инцидента люди не пострадали. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.