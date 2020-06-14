В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге столкнулись два самолета

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге по касательной столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Два пассажирских самолета столкнулись при рулении на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Во время руления на полосе произошло касательное столкновение самолетов авиакомпаний S7 сообщением Санкт-Петербург - Иркутск и "Уральских авиалиний" рейсом Санкт-Петербург - Калининград", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате инцидента люди не пострадали. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме. Обстоятельства происшествия выясняются.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!