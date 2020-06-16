Фото ⟩ В Риге открыли шестиметровую скульптуру "Медики - миру"

Во вторник, 16 июня, у Латвийского национального художественного музея в знак благодарности за самоотверженность медицинских работников открыли шестиметровую скульптуру "Медики - миру", сообщил агентству LETA скульптор Айгар Бикше.
По его словам, пандемия Covid-19 позволила понять, насколько медицинские работники важны для общества и недооценены в повседневной жизни.
По словам Бикше, скульптура является общественной инициативой, в рамках которой на его призыв откликнулись почти 20 предприятий, подарив материалы, предоставив помощников, помещения и транспортные услуги.
Галерея: Открытие скульптуры "Медики - миру"
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