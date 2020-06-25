Чт, 25.06.2020
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Фото ⟩ Виктория Дайнеко разместила в соцсетях дерзкий снимок топлес

Виктория Дайнеко

ФОТО: https://www.instagram.com/victoriadaineko/

Российская певица Виктория Дайнеко снова поделилась со своими подписчиками в Instagram соблазнительной фотографией. Снимок звезда сопроводила дерзкой подписью. 

На фотографии Виктория позирует топлес в одних джинсах. Она прикрывается руками и смотрит в объектив фотографа, чувственно сомкнув губы. 

"Хорошо ведущие себя женщины редко делают историю", - написала певица на английском языке под снимком. 

"Разве вы не такая женщина? Положительная, хорошо себя ведущая, что-то вроде отличницы...", "Фото красивое, но нет той скромной и нежной Вики, что была раньше", "Шикарная девушка", - писали подписчики в комментариях. 

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