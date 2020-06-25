Фото ⟩ Виктория Дайнеко разместила в соцсетях дерзкий снимок топлес

На фотографии Виктория позирует топлес в одних джинсах. Она прикрывается руками и смотрит в объектив фотографа, чувственно сомкнув губы.

"Хорошо ведущие себя женщины редко делают историю", - написала певица на английском языке под снимком.

"Разве вы не такая женщина? Положительная, хорошо себя ведущая, что-то вроде отличницы...", "Фото красивое, но нет той скромной и нежной Вики, что была раньше", "Шикарная девушка", - писали подписчики в комментариях.