Особняки и апартаменты российских звезд в Юрмале: Николаев, Сюткин, Агутин и другие
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Ежегодно звезды российской эстрады приезжают в Юрмалу. Поэтому неудивительно, что многие из них приобрели недвижимость в латвийском курортном городе.
Конечно, в этом году из-за пандемии их на пляже не встретишь, но RUS TVNET решил рассказать и показать, где обычно останавливаются и живут знаменитости.
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