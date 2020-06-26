Сб, 27.06.2020
Если вновь откроют паромную линию между Сааремаа и Латвией, я к визиту президента Латвии растоплю курную печь. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • Особняки и апартаменты российских звезд в Юрмале: Николаев, Сюткин, Агутин и другие

Особняки и апартаменты российских звезд в Юрмале: Николаев, Сюткин, Агутин и другие

Продолжение статьи
1 / 8
Далее
Борис Моисеев и Сергей Зверев

ФОТО: https://www.instagram.com/agutinleonid/syutkin_valeriy/larisa_dolina/коллаж RUS TVNET

Ежегодно звезды российской эстрады приезжают в Юрмалу. Поэтому неудивительно, что многие из них приобрели недвижимость в латвийском курортном городе. 

Конечно, в этом году из-за пандемии их на пляже не встретишь, но RUS TVNET решил рассказать и показать, где обычно останавливаются и живут знаменитости. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Продолжение статьи
1 / 8
Далее
Борис Моисеев и Сергей Зверев

Последние новости

НАВЕРХ