Фото ⟩ В Риге открылась выставка-инсталляция, посвященная последствиям пандемии коронавируса

С 30 июня по 27 июля в Галерее современного искусства Happy Art Museum (Рига, Латвия) открыта выставка-инсталляция ''NO HUGS and KISSES'' белорусской художницы Марии Гвардейцевой.
Инсталляция посвящена последствиям COVID-19 на взаимодействие людей. Мир, привыкший путешествовать и вести активную социальную жизнь, вынужден был остановиться. Данная работа - исследование-опыт нового мира и новой короно-реальности.
Инсталляция состоит из 4 отдельных комнат.
Что ждет посетителей? Экспозицию открывает зона Zoom-ужинов с видео реальных людей. Одно из пространств посвящено врачам и их вкладу в борьбе с пандемией: там можно увидеть документальный мини-фильм, снятый GoPro камерой 0 один день из жизни главврача ковидного отделения. В зоне аэропортов демонстрируется фильм об опустевших индустриальных зонах аэропортов. Все видео сняты в апреле 2020 года. Завершает инсталляцию пространство, на оформление которого ушло 3,5 тысячи латексных перчаток.
"Невидимые эмоциональные изменения - спустя три месяца изоляции мы стали другими. Но какими? Какие переживания мы открыли в себе, а какие прошли незамеченными, незафиксированными умом? Мне важно было "заякорить" эмоции и новые привычки поведения - и инсталляция появилась как рефлексия, отражение этих стремительных социальных сдвигов" , - рассказывает автор.
Мария Гвардейцева создает инсталляции на острые социальные темы, работая с различными медиа и объектами. Ее последняя инсталляция #безконфет проходила в Минске (Беларусь) в декабре 2019 года. Работы Марии участвовали в выставках в Беларуси, Украине, Польше, Литве.
Билеты на выставку "No HUNGS and KISSES" продаются на сайте Biļešu serviss.
Галерея: открытие выставки "No HUNGS and KISSES"
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