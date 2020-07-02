Фото ⟩ В Риге открылась выставка-инсталляция, посвященная последствиям пандемии коронавируса

Инсталляция посвящена последствиям COVID-19 на взаимодействие людей. Мир, привыкший путешествовать и вести активную социальную жизнь, вынужден был остановиться. Данная работа - исследование-опыт нового мира и новой короно-реальности.

Что ждет посетителей? Экспозицию открывает зона Zoom-ужинов с видео реальных людей. Одно из пространств посвящено врачам и их вкладу в борьбе с пандемией: там можно увидеть документальный мини-фильм, снятый GoPro камерой 0 один день из жизни главврача ковидного отделения. В зоне аэропортов демонстрируется фильм об опустевших индустриальных зонах аэропортов. Все видео сняты в апреле 2020 года. Завершает инсталляцию пространство, на оформление которого ушло 3,5 тысячи латексных перчаток.