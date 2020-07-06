Эксперт: примерно две трети реэмигрантов и через три года остаются в Латвии

По данным Центрального статистического управления, в течение четырех лет в Латвию вернулось примерно 17 000 человек, из которых в 2019 году в стране оставалось около 13 000.

Данные о том, сколько людей уехало повторно, отсутствуют. По словам Миерини, исследование ее коллеги Михаила Хазана показывает, что люди все меньше хотят возвращаться за границу - в 2016 году этого хотели около 40% реэмигрантов.

"Ситуация улучшается. В Латвии очень много людей вернулись из-за границы, поэтому нужно менять нарратив о том, что в Латвию никто не возвращается. Люди возвращаются!" - сказала Миериня.

Хазан добавил, что получить точные данные о численности диаспоры сложно, однако принято, что она составляет более полумиллиона человек.

В Европе проживает около 400 000 латышей и бывших жителей Латвии других национальностей, в странах бывшего СССР - 95 тыс., в Норвегии, Швейцарии и Исландии - 18 тыс., в остальном мире - около 3000.

41% латвийских эмигрантов прожили за границей более десяти лет

Почти половина или 41% латвийских эмигрантов живут за границей более десяти лет, заявил Хазан.

В ходе исследования выяснилось, что 41% респондентов прожили за границей более десяти лет, 31% - от пяти до десяти лет, 28% - до пяти лет.

Хазан отметил, что существует "новая диаспора" - уехавшие после 1991 года и "старая" - послевоенные эмигранты и их потомки. Одна из крупнейших латышских общин - в США, и "старая" диаспора составляет здесь до 85%.

33% американских латышей приехали в США до 1989 года, 34% - с 1989 по 2003 год, 5% - с 2004 по 2008 год, 13% - с 2009 по 2013 год, 14% - с 2014 по 2018 год.

Напротив, в Норвегию и Швецию большинство латвийцев приехало за последние 11 лет.

Хазан сообщил, что анализировалась также возрастная структура латвийской диаспоры, и обнаружилось, что в США она очень похожа на структуру населения Латвии, то есть включает много пожилых людей.