Пн, 13.07.2020
Сообщение Белого дома о сокращении военных сил США в Германии, с моей личной точки зрения, не особо позитивно. Если мы как приграничная страна НАТО смотрим на североевропейский регион, то в нашем понимании необходимо большее присутствие сил США в Европе. Артис Пабрикс, министр обороны

Видео ⟩ На шоссе Бабите - Саласпилс столкнулись три автомобиля. Пострадали пять человек

ФОТО: Twitter/Sergejs Trifonkovs

В воскресенье, 12 июля, недалеко от Кекавского ротационного круга произошло столкновение трех легковых автомобилей, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Лина Кальке. 

Полиция получила вызов на место ДТП в 16:40. ЧП случилось на шоссе А5 Бабите - Саласпилс недалеко от Кекавского ротационного круга.

Прибыв на место происшествия, полиция констатировала, что в ДТП попали три автомобиля - BMW, Peugeot и Volkswagen.

По словам представителя Госполции, в аварии пострадали пять человек, из которых четверо были доставлены в медицинское учреждение. Одному из пострадавших помощь была оказана на месте. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ