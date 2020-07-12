Видео ⟩ На шоссе Бабите - Саласпилс столкнулись три автомобиля. Пострадали пять человек

В воскресенье, 12 июля, недалеко от Кекавского ротационного круга произошло столкновение трех легковых автомобилей, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Лина Кальке.
Полиция получила вызов на место ДТП в 16:40. ЧП случилось на шоссе А5 Бабите - Саласпилс недалеко от Кекавского ротационного круга.
Прибыв на место происшествия, полиция констатировала, что в ДТП попали три автомобиля - BMW, Peugeot и Volkswagen.
По словам представителя Госполции, в аварии пострадали пять человек, из которых четверо были доставлены в медицинское учреждение. Одному из пострадавших помощь была оказана на месте.
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!