Видео ⟩ На шоссе Бабите - Саласпилс столкнулись три автомобиля. Пострадали пять человек

Полиция получила вызов на место ДТП в 16:40. ЧП случилось на шоссе А5 Бабите - Саласпилс недалеко от Кекавского ротационного круга.

Прибыв на место происшествия, полиция констатировала, что в ДТП попали три автомобиля - BMW, Peugeot и Volkswagen.

По словам представителя Госполции, в аварии пострадали пять человек, из которых четверо были доставлены в медицинское учреждение. Одному из пострадавших помощь была оказана на месте.