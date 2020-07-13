У руководителя Даугавпилсского олимпийского центра - позитивный тест на Covid-19

Штейнберг на проходившем 3 июля конгрессе ЛФФ претендовал на должность первого вице-президента. Анализы он сдал в конце прошлой недели, а после того, как у него был выявлен Covid-19, тесты сдали и контактировавшие с ним люди.

В целом протестировано 150 человек - работники Даугавпилсского олимпийского центра и члены их семей, полученные в воскресенье результаты у всех были отрицательными.

Шесть работников олимпийского центра, имевшие самый тесный контакт со Штейнбергом, находятся на домашнем карантине. Штейнберг, который также находится на карантине, сообщил, что пока симптомов заболевания у него нет.

В конце прошлой недели в Даугавпилсском олимпийском центре приостановлена работа детских лагерей, однако она может возобновиться, поскольку тесты у работников отрицательные.

Как сообщалось, после выявления Covid-19 у Гунтара Индриксонса, который присутствовал на конгрессе ЛФФ 3 июля, федерация организовала массовое тестирование участников, гостей конгресса и технического персонала. В целом Covid-19 был выявлен у пяти участников конгресса.

Напомним, что в минувшие выходные в двух клубах высшей лиги Латвии по футболу - юрмальском "Спартаке" и "Валмиере" - выявлено четыре случая заболевания Covid-19 среди работников администрации и обслуживающего персонала.