Президент КХЛ: финансовые проблемы рижского "Динамо" практически решены

В СМИ прозвучала информация, что у нескольких клубов КХЛ имеются финансовые проблемы.

"Со сложностями столкнулись почти все. Клубы КХЛ не исключение. Некоторые были вынуждены оперативно сокращать расходы", - сказал Морозов.

Президент КХЛ подтвердил, что сейчас у всех клубов имеется достаточное финансирование, чтобы достичь "пола зарплат" и принять участие в чемпионате следующего сезона.

"Снижение расходов связано с другими действиями - например, с подписанием договоров. Клубы должны сбалансировать свой бюджет", - отметил Морозов.

Президент КХЛ указал, что финансовые проблемы есть у хабаровского"Амура", подмосковного "Витязя", а также минского и рижского "Динамо".

"Проблемы есть у минского и рижского "Динамо", "Витязя" и "Амура". Оба "Динамо" в данный момент практически их уже решили".

На вопрос, есть ли клубы, у которых остались задолженности за прошлый сезон, президент КХЛ подтвердил, что пять клубов обязательства не выполнили:

"Да, к сожалению, есть клубы, которые не полностью выполнили обязательства по прошлому сезону. Таких пять, но тревожат только два - "Витязь" и "Амур". С "Витязем" согласован график выплат, мы тщательно следим".

Морозов добавил, что в ближайшее время ожидается приведение долгов "Витязя" в порядок, но ситуация с "Амуром" более серьёзная.

"Информацию о долгах мы обсудим на ближайшем совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клуба к чемпионату", - заключил он.

КХЛ планирует начать следующий сезон 2 сентября.