Президент КХЛ: финансовые проблемы рижского "Динамо" практически решены

Финансовые проблемы рижского "Динамо" практически решены. Об этом в интервью сайту лиги указал президент КХЛ Алексей Морозов.
В СМИ прозвучала информация, что у нескольких клубов КХЛ имеются финансовые проблемы.
"Со сложностями столкнулись почти все. Клубы КХЛ не исключение. Некоторые были вынуждены оперативно сокращать расходы", - сказал Морозов.
Президент КХЛ подтвердил, что сейчас у всех клубов имеется достаточное финансирование, чтобы достичь "пола зарплат" и принять участие в чемпионате следующего сезона.
"Снижение расходов связано с другими действиями - например, с подписанием договоров. Клубы должны сбалансировать свой бюджет", - отметил Морозов.
Президент КХЛ указал, что финансовые проблемы есть у хабаровского"Амура", подмосковного "Витязя", а также минского и рижского "Динамо".
"Проблемы есть у минского и рижского "Динамо", "Витязя" и "Амура". Оба "Динамо" в данный момент практически их уже решили".
На вопрос, есть ли клубы, у которых остались задолженности за прошлый сезон, президент КХЛ подтвердил, что пять клубов обязательства не выполнили:
"Да, к сожалению, есть клубы, которые не полностью выполнили обязательства по прошлому сезону. Таких пять, но тревожат только два - "Витязь" и "Амур". С "Витязем" согласован график выплат, мы тщательно следим".
Морозов добавил, что в ближайшее время ожидается приведение долгов "Витязя" в порядок, но ситуация с "Амуром" более серьёзная.
"Информацию о долгах мы обсудим на ближайшем совете директоров, и там будет принято решение о допуске или недопуске клуба к чемпионату", - заключил он.
КХЛ планирует начать следующий сезон 2 сентября.
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