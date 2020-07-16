В Рижском замке состоится концерт в знак благодарности медикам за работу в период пандемии

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, к медицинским работникам обратятся президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Андра Левите, выступят тенор Александр Антоненко и пианист Рейнис Зариньш.

Для того чтобы концерт могло посмотреть как можно больше людей, предусмотрена его прямая трансляция на платформе LMT Straume с 19:00.

Идея цикла концертов "Вместе" принадлежит Дайне Марковой и HDPD Productions & Dreams. В концертах примут участие известные латвийские оперные певцы - Марина Ребека, Александр Антоненко, Сонора Вайце, Янис Апейнис и другие.