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  • В Рижском замке состоится концерт в знак благодарности медикам за работу в период пандемии
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В Рижском замке состоится концерт в знак благодарности медикам за работу в период пандемии

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Рижском замке сегодня, 16 июля, состоится концерт "Вместе" в знак благодарности медикам за их работу во время пандемии Covid-19.

Как сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента, к медицинским работникам обратятся президент Латвии Эгил Левитс и его супруга Андра Левите, выступят тенор Александр Антоненко и пианист Рейнис Зариньш. 

Для того чтобы концерт могло посмотреть как можно больше людей, предусмотрена его прямая трансляция на платформе LMT Straume с 19:00. 

Идея цикла концертов "Вместе" принадлежит Дайне Марковой и HDPD Productions & Dreams. В концертах  примут участие известные латвийские оперные певцы - Марина Ребека, Александр Антоненко, Сонора Вайце, Янис Апейнис и другие.

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