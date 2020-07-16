"Это миф, что речь идет лишь о гражданах Беларуси и РФ". Ринкевич о лишении ВНЖ

В ходе дискуссий с юристами об изменениях в нормативных актах, которые позволят лишать вида на жительство (ВНЖ) или аннулировать визу тем гражданам третьих стран, которые нарушают режим самоизоляции, достигнут принцип соразмерности, сказал министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
Как подчеркнул глава МИД, Латвия сделает все, чтобы знать о приезжающих из зон риска людях, так как это позволит ограничить распространение Covid-19.
"Аннулирование ВНЖ и виз является лишь одной из мер по ограничению Covid-19. К сожалению, есть люди, нарушающие ограничительные меры, и если они думают, что таким образом обманывают нехорошую страну, которая ввела подобные штрафы, они ошибаются, потому что угрожают в первую очередь себе и своим близким", - сказал министр.
Ринкевич отметил, что по этому вопросу велась обширная дискуссия с юристами и политиками, и в результате достигнут принцип соразмерности. "Думаю, что мнения депутатов будут разными и в парламенте будут широкие дискуссии, но хочу напомнить, что эти условия будут относиться ко всем получателям ВНЖ.
Это миф, что их получили в основном граждане России и Белоруссии - круг получателей ВНЖ значительно шире", - сказал министр.
Ринкевич также отметил, что во многих других странах наказания за нарушение режима самоизоляции значительно строже. К каждому приезжающему в Латвию не приставишь полицейского, поэтому все зависит от порядочности людей, сказал министр.
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