Загадки советской архитектуры: почему в подъездах красили края ступеней?

Лестничные клетки жилых домов всегда выделялись глянцевой масляной краской на стенах, нанесенной лишь частично, она разделяла стену на две горизонтальные части. Наряду с покраской стен, лестничные клетки советских домов отличались и бетонными ступенями, края которых шириной примерно в два сантиметра часто были покрашены в специфический тон.

Существуют две причины, почему покраска краев лестничных клеток в советское время была мелочью, обойтись без которой было нельзя. Одна версия утверждает, что такая практика - традиция, пришедшая еще задолго до появления Советского Союза - края ступеней красили в конце 19-го века и начале 20-го в царской России, пишет Limon.

Вторая версия, почему в советские дома лестничные пролеты выделялись окрашенными краями ступеней, - облегчение уборки этого помещения общего пользования.

В частности, покрашенные масляной краской края ступеней не дают мусору собираться в углах лестницы, кроме того, с масляной краски легче убрать пыль. Если бы всю поверхность ступеней покрыли масляной краской, они стали бы скользкими и опасными, кроме того, эта краска быстро бы облуплялась и осыпалась, а покраска лишь краев не мешала жильцам перемещаться и особо не бросалась в глаза.