В Alfa снова ремонт: главный вход закроют до ноября

Уже первоначально при планировании новой пристройки предусматривалось приспособить облик более старого здания торгового центра к его новейшей части, реконструировав информационный центр, коридоры и вход возле Rimi.

В настоящее время в здании меняют плитку на полу, потолки и освещение. С 22 июля начинается реконструкция входа около Rimi. Во время ремонтных работ поток посетителей торгового центра не будет ограничен - они смогут входить в здание через оборудованный рядом временный вход.

"Мы хотим улучшить торговый центр Alfa, придав ему визуальное единство и создав современную, удобную среду не только для покупателей, но и для тех, кто встречается тут, чтобы вместе развлечься, поесть и приятно провести свободное время. Мы хотим улучшить не только функциональность внутренних помещений, но и эстетику.

Например, размещенные на колоннах имитации зеркал не только позволят прохожим взглянуть на себя, но и создадут дополнительный поток света в коридорах. Совсем скоро и фасад торгового центра Alfa у входа со стороны Rimi будет выглядеть по-новому, а посетители центра получат новый опыт", - говорит руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.

ФОТО: Пресс-фото

Работы по реконструкции фасада т/ц Alfa выполняет строительная компания Merks - предприятие, которые реализовало проект расширения т/ц Alfa в 2019 году, а внутренними работами занимается RERE MEISTARI.

Ремонтные работы у входа в Rimi будут проходить с 22 июля по ноябрь 2020 года. Кратковременные неудобства будут устранены за счет временных решений.

Остальные входы - с улицы Бривибас около кинотеатра Cinamon, с подземной многоэтажной автостоянки, с зеленой автостоянки и четыре входа с синей многоэтажной автостоянки - будут функционировать без изменений.