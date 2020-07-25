Сб, 25.07.2020
Приложение помогло идентифицировать пять контактов одного заболевшего - двое были знакомы с ним, а еще три человека - нет. Было бы невозможно предупредить этих людей без помощи приложения. Илзе Арая, руководитель отдела коммуникации Центра профилактики и контроля заболеваний

Минздрав исследует привычки питания и индекс массы тела детей

ФОТО: Pexels

Министерство здравоохранения заказало исследование о физической активности, привычках питания и индексе массы тела детей в возрасте от пяти до шести лет в Латвии, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

В рамках конкурса на проведение исследования было получено только одно предложение.

Агентство SKDS обязалось провести это исследование за 179 741 евро (без учета НДС)

Исследование будет проводиться в рамках программы Европейского социального фонда "Рост и занятость".

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ