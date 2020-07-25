Минздрав исследует привычки питания и индекс массы тела детей

Министерство здравоохранения заказало исследование о физической активности, привычках питания и индексе массы тела детей в возрасте от пяти до шести лет в Латвии, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.
В рамках конкурса на проведение исследования было получено только одно предложение.
Агентство SKDS обязалось провести это исследование за 179 741 евро (без учета НДС)
Исследование будет проводиться в рамках программы Европейского социального фонда "Рост и занятость".
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