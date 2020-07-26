Иллюстрации: Как казнили короля Франции Людовика XVI

Конечно, то, как каждый художник отражал в своих картинах это событие, зависело от политической уверенности и взглядов художника - или от их нехватки. После исполнения смертного приговора Европа главным образом была напугана, так как многие считали, что после этого насильственного акта последуют другие. Это очень хорошо видно в одной из иллюстраций, на которой бьют в барабаны и дуют в трубы, когда гильотина опускается, пишет Public Domain review.

Галерея: Иллюстрации казни Людовика XVI

В свою очередь в работе английского карикатуриста Исаака Круикшанка показана брутальность смертной казни, во время которой герцог Орлеанский (историки считают, что он был сторонником французской революции, но был казнен на гильотине десять месяцев спустя) держит над головой Людовика топор, тогда как Мария-Антуанетта, которую казнили спустя девять месяцев, молит о помощи.

Страхи, вдохновленные экзекуцией Людовика, на самом деле смешивались со страхами к современному устройству - гильотине, которая тогда была новинкой.

Довольно ироничен факт, что Людовик XVI сам принимал участие в создании гильотины. Он был кузнецом-любителем и любил заниматься с различными механизмами. Он предложил создать нож гильотины косым, чтобы голова осужденного отлетала с одного удара вне зависимости от формы шеи. И хорошо, что так, ведь в случае Людовика гильотина сделала свою работу без механических сюрпризов.