В продаже появились дополнительные билеты на спектакль "Три сестры" режиссера В. Наставшева в Hanzas Perons.
Благодаря вступающим в силу с 1 августа послаблениям в организации культурно-массовых мероприятий, у любителей театрального искусства появилась возможность приобрести дополнительные билеты на почти аншлаговые спектакли Владислава Наставшева "Три сестры". В общей сложности будет дано 10 представлений.
"Благодаря решению Кабинета министров, с 1 августа можно будет соблюдать дистанцию между фиксированными местами в 1 метр вместо прежних двух. Поэтому у нас появилась возможность предложить дополнительные места в уже существующих ценовых категориях на спектакли, на которые все билеты были уже практически проданы, и еще добавить билеты более дешевой категории – по 20 евро. За всеми, кто уже успел приобрести билеты ранее, сохраняются сидячие места, и, кроме того, мы с радостью сообщаем, что ряды будут расположены ближе к сцене", - сказала директор Культурного центра Hanzas Perons Иева Ирбина.
Уже в эту пятницу, 31 июля, на сцене Hanzas Perons состоится премьера спектакля Антона Павловича Чехова "Три сестры" в постановке Владислава Наставшева.
Режиссер пригласил участвовать в спектакле самых ярких и самых профессиональных актеров своего поколения из различных латышских и русского театров – воплотить на сцене образы трех сестер предстоит Анте Айзупе, Инесе Пудже и Марии Линарте.
Спектакль Три сестры в июле и августе в Hanzas Perons будет сыгран лишь 10 раз; он пройдет на латышском языке с субтитрами на русском языке, и количество зрителей на каждом представлении будет ограничено.
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