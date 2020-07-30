В продаже появились дополнительные билеты на спектакль "Три сестры"

"Благодаря решению Кабинета министров, с 1 августа можно будет соблюдать дистанцию между фиксированными местами в 1 метр вместо прежних двух. Поэтому у нас появилась возможность предложить дополнительные места в уже существующих ценовых категориях на спектакли, на которые все билеты были уже практически проданы, и еще добавить билеты более дешевой категории – по 20 евро. За всеми, кто уже успел приобрести билеты ранее, сохраняются сидячие места, и, кроме того, мы с радостью сообщаем, что ряды будут расположены ближе к сцене", - сказала директор Культурного центра Hanzas Perons Иева Ирбина.