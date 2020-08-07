Видео ⟩ Женщина вернула к жизни бездыханную мышь. Смотрите, как она это сделала

Как отмечает издание, британка раньше уже пыталась таким образом "оживить" животных, но у нее не получалось, поэтому и на этот раз женщина ни на что особо не надеялась. Однако через какое-то время мышь неожиданно подала признаки жизни! Тогда Рэмзи стала массировать ее тельце, чтобы разогнать кровь.