Пт, 7.08.2020
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Видео ⟩ Женщина вернула к жизни бездыханную мышь. Смотрите, как она это сделала

ФОТО: скриншот видео

Жительница Северного Уэльса Бекки Рэмзи в конце июля обнаружила в своем саду бездыханную мышь. В попытках вернуть жевотное к жизни она в течение 10 минут делала ему массаж сердца и параллельно снимала все на видео, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, британка раньше уже пыталась таким образом "оживить" животных, но у нее не получалось, поэтому и на этот раз женщина ни на что особо не надеялась. Однако через какое-то время мышь неожиданно подала признаки жизни! Тогда Рэмзи стала массировать ее тельце, чтобы разогнать кровь.

Затем она отнесла мышь к своему камину, надеясь восстановить нормальную температуру тела животного.

Кроме того, сердобольная женщина пыталась привести "пациента" в чувство при помощи еды. В итоге мышь, которую Рэмзи назвала Борцом, спустя два часа потихоньку начала шевелиться и встала на лапки.

Как только грызун полностью пришел в себя, спасительница выпустила его на волю.

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