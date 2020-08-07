Видео ⟩ Женщина вернула к жизни бездыханную мышь. Смотрите, как она это сделала

Жительница Северного Уэльса Бекки Рэмзи в конце июля обнаружила в своем саду бездыханную мышь. В попытках вернуть жевотное к жизни она в течение 10 минут делала ему массаж сердца и параллельно снимала все на видео, пишет Daily Mail.
Как отмечает издание, британка раньше уже пыталась таким образом "оживить" животных, но у нее не получалось, поэтому и на этот раз женщина ни на что особо не надеялась. Однако через какое-то время мышь неожиданно подала признаки жизни! Тогда Рэмзи стала массировать ее тельце, чтобы разогнать кровь.
Затем она отнесла мышь к своему камину, надеясь восстановить нормальную температуру тела животного.
Кроме того, сердобольная женщина пыталась привести "пациента" в чувство при помощи еды. В итоге мышь, которую Рэмзи назвала Борцом, спустя два часа потихоньку начала шевелиться и встала на лапки.
Как только грызун полностью пришел в себя, спасительница выпустила его на волю.
Жительница Северного Уэльса нашла в саду бездыханную мышь. Около десяти минут она массировала животному сердце, а потом еще в течение двух часов ухаживала за ним. Грызун пришел в себя и был отпущен на свободу. pic.twitter.com/4Jes85kKHj— Слоновый прыгунчик (@shrewsru) August 6, 2020
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