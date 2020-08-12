"Мне стыдно его носить". Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

"Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая право на мирные протесты.

Поэтому в сложившейся ситуации я вынужден отказаться от ордена, которым вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с вашим правлением.

Ваша "черная" сила - это ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали и, тем более, калечили", - написал Спиваков в своем письме к Лукашенко.

Дирижер напомнил, что орден ему вручили за "особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности", а также в защите человеческого достоинства и прав граждан Беларуси.

"Видимо, в то время эти понятия еще были вам близки. Сегодня я по-прежнему разделяю эти ценности, но не с вами - правителем, создавшим для своего народа условия жизни, несовместимые с гуманизмом и демократией", - отметил Спиваков.

В 2014 году Александр Лукашенко наградил музыканта Орденом Франциска Скорины "за значительный личный вклад в развитие и популяризацию классического искусства, большие заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Республикой Беларусь".

Как сообщает "Медуза", дирижер Юрий Башмет, который также был награжден орденом Франциска Скорины, не собирается от него отказываться.

Не планируют возвращать орден также певцы Филипп Киркоров и Юрий Антонов.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси прошли президентские выборы. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская - 10,09%. Гражданская инициатива "Голос" отдала победу Тихановской. После закрытия избирательных участков в стране начались акции протеста.