Ср, 19.08.2020
В итоге нам объявили, что Тихановская проиграла. Многие начали плакать, я не была исключением. Вся избирательная комиссия погрузилась в молчание. Маргарита, член избирательной комиссии

Видео ⟩ Мужчина изобрел пистолет, стреляющий защитными масками. Те еще и сами завязываются

ФОТО: скриншот видео

Youtube-блогер из США Аллен Пэн создал пневматический пистолет, который стреляет медицинскими масками, пишет "Медуза". 

Изобретение также завязывает маску с помощью четырех металлических грузил, прикрепленных веревочками к маске, которые обматываются вокруг шеи. Для более точного выстрела у пистолета есть и прицел. 

Американец испытал устройство на себе и тестовом манекене. Чтобы проверить работу устройства в деле, Пэн отправился в город Хантингтон-Бич в южной Калифорнии. По его мнению, там масок почти не носили и он хотел уговорить прохожих принять участие в его эксперименте. Оказалось, что многие все же были в масках. 

Как прошло испытание? 

Устройство проверили на манекене и самом Пэне. Никто, кроме Пэна, не смог выстрелить точно в манекен. Помимо этого, во время испытаний пистолет сломался, блогер чинил его прямо во время эксперимента. Устройство еще нужно доработать. 

Эксперимент Пэна: 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ