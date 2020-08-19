Видео ⟩ Мужчина изобрел пистолет, стреляющий защитными масками. Те еще и сами завязываются

Изобретение также завязывает маску с помощью четырех металлических грузил, прикрепленных веревочками к маске, которые обматываются вокруг шеи. Для более точного выстрела у пистолета есть и прицел.

Американец испытал устройство на себе и тестовом манекене. Чтобы проверить работу устройства в деле, Пэн отправился в город Хантингтон-Бич в южной Калифорнии. По его мнению, там масок почти не носили и он хотел уговорить прохожих принять участие в его эксперименте. Оказалось, что многие все же были в масках.

Как прошло испытание?

Устройство проверили на манекене и самом Пэне. Никто, кроме Пэна, не смог выстрелить точно в манекен. Помимо этого, во время испытаний пистолет сломался, блогер чинил его прямо во время эксперимента. Устройство еще нужно доработать.

Эксперимент Пэна: