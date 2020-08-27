В сборную Латвии по футболу вызваны шесть дебютантов

В список вошли шесть дебютантов - Роберт Озолс, Давис Ошс, Элвис Стуглис, Кришс Карклиньш, Владислав Сорокин и Алвис Яунземс. Всего в списке оказалось 24 футболиста.

Список кандидатов в сборную:

Вратари: Павел Штейнбор ("Ягеллония", Польша), Роберт Озолс ("Рига"), Давис Ошс ("Спартак" Юрмала).

Защитники: Антоний Черномордый, Элвис Стуглис, Ритвар Ругин (все "Рига"), Роберт Савалниекс, Владислав Сорокин (оба - РФШ), Каспар Дубра ("Олександрия", Украина), Марцис Ошс ("Ксамакс", Швейцария), Кришс Карклиньш ("Валмиера"), Райвис Юрковскис ("Лиепая").

Полузащитники: Артур Зюзин, Янис Икауниекс (оба - РФШ), Эдуар Эмсис ("Ноа", Армения), Андрей Цыганик ("Зоря", Украина), Владислав Фёдоров ("Рига"), Алвис Яунземс ("Валмиера"), Глеб Клюшкин ("Судува", Литва), Мартиньш Кигурс ("Лиепая"), Игорь Тарасов ("КуПС", Финляндия).

Нападающие: Владислав Гутковскис ("Ракув", Польша), Роберт Улдрикис ("Сьон", Швейцария), Давис Икауниекс ("Млада Болеслав", Чехия).

На пресс-конференции Дайнис Казакевич отметил, что хотел видеть в сборной полузащитников Даниэля Онтужанса и Кристерса Тоберса (оба залечивают травмы), а также защитника Виталия Максименко (находится в Японии и не смог быть с командой из-за сложной логистики).

Напомним, сборная Латвии в рамках Лиги Наций 3 сентября у себя дома сыграет с Андоррой, а три дня спустя на выезде против Мальты. Игру пройдут без зрителей. Эти матчи станут дебютными для Казакевича у руля сборной.