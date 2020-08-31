Футбол с Владимиром Ивановым: Ответный удар РФШ на "Сконто" и оргия Карашаускаса в Тукумсе

Наверное, этот роковой для "Метты" гол все-таки на совести голкипера рижан Хелмута Саулитиса, но и Даниил Улимбашев своим точным выстрелом из-за пределов штрафной заслуживает похвалы - за инициативу, за смелость и за исполнение. "Вентспилс" без своего президента продолжает карабкаться наверх, ведя заочный спор за третье место с "Валмиерой", которая покинула Даугавпилс со щитом, взяв три очка в классическом стиле. Что я под этим подразумеваю?

За всю игру у ворот соперника подопечные Тамаза Пертии создали какие-то три голевых момента, два из которых реализовали.

В первом случае мяч идеально лег на ногу Эрика Пунцулса. Его "пушка" сработала настолько идеально, что голкипер хозяев поля Иван Дубоделов даже не шелохнулся. Во втором тайме индивидуальное мастерство продемонстрировал португальский полузащитник Жорже Тешейра, который на 84-й минуте и поставил точку в этой игре - 2:0.

А вот "Даугавпилс" не впечатлили, да и в атаке выглядел крайне беззубо. Причина очевидна - лишившись такого наконечника, как Оффор, в атаке не на кого больше рассчитывать. Отсюда можно сделать один очевидный вывод - седьмое место для команды Александра Горшкова в этом сезоне будет потолком (в пассиве "Даугавпилса" уже четыре поражения кряду). "Валмиера", которая в этом матче вновь обошлась без лучшего бомбардира "Вирслиги" Арокодаре (19-летнего нигерийца не было даже в заявке на игру), набирает 31 очко, держа своих главных конкурентом за "бронзу" "Спартак" и "Вентспилс" на расстоянии пяти баллов.

Наконец, главная игра тура и, несомненно, центральная во втором круге - это дуэль на сконтовском стадионе "Риги" и РФШ, от которой многое что зависело. И в первую очередь - каков будет градус интереса к "Вирслиге" осенью. Так вот, после победы РФШ со счетом 2:0 заверяю - все продолжается!

На самом деле игра прошла под диктовку "Риги", которая доминировала в тот вечер на протяжении всех 90 минут. И, скорее всего, болельщик увидел бы 15-ю победу подряд команды Олега Кононова, если бы не украинский голкипер РФШ Данила Кучер. Это был его звездный час, несомненно, лучшая игра в этом году. И во многом благодаря ему вице-лидер смог еще на немного приблизиться к чемпиону страны - теперь у РФШ 43 очка против 45-ти у "Риги".

Судьба матча решилась во втором тайме, когда игроки РФШ дважды изумительно сыграли на контратаках. В середине тайма недавнее приобретение РФШ Янис Икауниекс после скидки головой Дарко Лемаича хладнокровно использовал свой шанс, технично в первый раз переиграв Роберта Озолса. А под самый занавес встречи бразилец Эмерсон призвал на помощь удачу и, соответственно, рикошет, и еще раз поразив ворота номинальных хозяев поля (у Эмерсона это девятый гол в чемпионате и он тоже входит в топ-5 списка бомбардиров).

Потом было компенсационное время, сумасшедший удар в девятку Марко Дуришича и отменный сейв Кучера. Даже с 78-й минуты оставшись в меньшинстве (за две желтые карточки с поля был удален Александр Соловьев), РФШ наносит ответный удар, беря реванш за поражение в первом круге на "Аркадии" (1:2). И как бы намекает - еще не вечер.

А еще я бы хотел отметить прекрасную атмосферу на трибунах стадиона "Сконто" - давно такого не было у нас на играх национального чемпионата.

Почаще бы у нас происходили такие праздники футбола и тогда, глядишь, мы бы гораздо быстрее избавились от всех своих комплексов "не самой футбольной страны".

Чемпионат страны уходит на небольшой перерыв, так как матчи 18-го тура в связи с играми сборной Латвии Дайниса Казакевича в Лиге Наций УЕФА намечены только на 12 сентября.