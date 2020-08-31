Футбол с Владимиром Ивановым: Ответный удар РФШ на "Сконто" и оргия Карашаускаса в Тукумсе

Что может быть прекрасней - более 2500 зрителей на стадионе "Сконто" на матче с участием главных претендентов на титул, интереснейшая борьба двух столичных грандов и возрождение интриги, когда футболисты РФШ вернули "Риге" должок за поражение в первом круге, взяв верх со счетом 2:0. Это была кульминация 17-го тура "Вирслиги", после чего вопрос о "золоте" остается открытым и наверняка откладывается до следующей встречи этих конкурентов 22 ноября.
Разумеется, в отчетном туре произошло много и других событий, заслуживающих внимание. Например, нельзя не упомянуть тот концерт, который выдал в Тукумсе нападающий лиепайчан Артур Карашаускас: он и хет-трик оформил, и передачи своим партнерам раздавал, что привело к крупной победе "Лиепаи" над дебютантом высшей лиги со счетом 5:0.
✅ Artūra Karašauska šovs un pārliecinoša @LiepajaFK uzvara ar 5:0 viesos pār FK Tukums 2000/TSS. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 29, 2020
⚽️ Karašausks 14', 63', 74'
⚽️ Dodo 19'
⚽️ Jurkovskis 41'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/CHAJTf3owo
Тут, как говорится, без комментариев - со стороны это была встреча соперников совершенно разных весовых категорий (сравните этот матч со встречей этих команд в Лиепае в первом круге, который завершился вничью 2:2 и, как говорится, почувствуйте разницу).
Отрадно, что курземцы начинают постепенно оживать. Во всяком случае никакой расхлябанности и традиционного хаоса в их игре против аутсайдера не было и в помине.
А "плохой мальчик" Карашаускас, такое ощущение, так и вовсе душу отвел, устроив настоящую голевую оргию.
Все эти комплименты - не аванс в адрес главного неудачника сезона, а просто констатация факта: после этой победы команда под руководством Дмитрия Молоша взбирается на шестую строчку в турнирной таблице, но до первой пятерки ей, правда, еще далековато (у "Лиепаи" - 17 очков, у идущего на пятом месте "Спартака" - 26).
В тот же день мы увидели и совсем другую "Елгаву". Почему этот коллектив так резко преобразился после ухода с поста главного тренера команды Олега Кубарева - загадка, но в домашней игре со "Спартаком" елгавчане смотрелись куда солиднее и привлекательнее. И, главное, за их игрой наблюдать было отнюдь нескучно. Правда, это все равно не спасло "Елгаву" от пятого поражения подряд - 2:3.
✅ Ļoti rezultatīvs un acij patīkams futbols. Noskaties @fkspartaks uzvaras ar 3:2 pret @fkjelgava vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 29, 2020
⚽️ Krušatins 27'
⚽️ Žarskis 31'
⚽️ Bērenfelds 57'
⚽️ Belakovičs 82'
⚽️ Korzāns 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/EY6fxvVUWs
Но проблески есть, а значит не все так безнадежно даже для команды, которая забивает мячи по большим праздникам и пока что в турнирной таблице прозябает на предпоследнем, девятом месте (у "Елгавы" - 14 очков, у идущих впереди "Метты" и "Даугавпилса" - по 15).
Затравка тура получилась очень живой - десять забитых мячей в Тукумсе и Елгаве придали ему динамику. И хотя на следующий день в оставшихся играх больше трех голов мы не увидели, сами матчи не стали проходными. Взять ту же игру на стадионе "Даугава", где расправивший плечи "Вентспилс" (команда Виорела Фрунзы не проигрывает почти месяц) одержал в чемпионате третью победу кряду, в добавленное арбитром время вырвав победу над "Меттой" - 2:1.
✅ Aizraujoša spēle, kurā iespējas izraut uzvaru bija abām komandām, taču kompensācijas laikā šoreiz savu iespēju izmantoja @fkventspils_. @FSMETTA šoreiz bez punktiem. Noskaties vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 30, 2020
⚽️ Krollis 51' (Met)
⚽️ Svārups 68' (Ven)
⚽️ Ulimbaševs 90' (Ven) #OptibetVirsliga pic.twitter.com/uP3sqDevme
Наверное, этот роковой для "Метты" гол все-таки на совести голкипера рижан Хелмута Саулитиса, но и Даниил Улимбашев своим точным выстрелом из-за пределов штрафной заслуживает похвалы - за инициативу, за смелость и за исполнение. "Вентспилс" без своего президента продолжает карабкаться наверх, ведя заочный спор за третье место с "Валмиерой", которая покинула Даугавпилс со щитом, взяв три очка в классическом стиле. Что я под этим подразумеваю?
За всю игру у ворот соперника подопечные Тамаза Пертии создали какие-то три голевых момента, два из которых реализовали.
В первом случае мяч идеально лег на ногу Эрика Пунцулса. Его "пушка" сработала настолько идеально, что голкипер хозяев поля Иван Дубоделов даже не шелохнулся. Во втором тайме индивидуальное мастерство продемонстрировал португальский полузащитник Жорже Тешейра, который на 84-й минуте и поставил точку в этой игре - 2:0.
✅ Noskaties @valmierafc vārtu guvumus spēlē pret @BFC_Daugavpils!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 30, 2020
⚽️ Punculs 51'
⚽️ Teixeira 84'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/VO6I1UmDS4
А вот "Даугавпилс" не впечатлили, да и в атаке выглядел крайне беззубо. Причина очевидна - лишившись такого наконечника, как Оффор, в атаке не на кого больше рассчитывать. Отсюда можно сделать один очевидный вывод - седьмое место для команды Александра Горшкова в этом сезоне будет потолком (в пассиве "Даугавпилса" уже четыре поражения кряду). "Валмиера", которая в этом матче вновь обошлась без лучшего бомбардира "Вирслиги" Арокодаре (19-летнего нигерийца не было даже в заявке на игру), набирает 31 очко, держа своих главных конкурентом за "бронзу" "Спартак" и "Вентспилс" на расстоянии пяти баллов.
Наконец, главная игра тура и, несомненно, центральная во втором круге - это дуэль на сконтовском стадионе "Риги" и РФШ, от которой многое что зависело. И в первую очередь - каков будет градус интереса к "Вирслиге" осенью. Так вот, после победы РФШ со счетом 2:0 заверяю - все продолжается!
На самом деле игра прошла под диктовку "Риги", которая доминировала в тот вечер на протяжении всех 90 минут. И, скорее всего, болельщик увидел бы 15-ю победу подряд команды Олега Кононова, если бы не украинский голкипер РФШ Данила Кучер. Это был его звездный час, несомненно, лучшая игра в этом году. И во многом благодаря ему вице-лидер смог еще на немного приблизиться к чемпиону страны - теперь у РФШ 43 очка против 45-ти у "Риги".
Судьба матча решилась во втором тайме, когда игроки РФШ дважды изумительно сыграли на контратаках. В середине тайма недавнее приобретение РФШ Янис Икауниекс после скидки головой Дарко Лемаича хладнокровно использовал свой шанс, технично в первый раз переиграв Роберта Озолса. А под самый занавес встречи бразилец Эмерсон призвал на помощь удачу и, соответственно, рикошет, и еще раз поразив ворота номинальных хозяев поля (у Эмерсона это девятый гол в чемпионате и он тоже входит в топ-5 списка бомбардиров).
✅ Noskaties spēles starp @RigaFC_Official un @RFSDaily vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) August 30, 2020
⚽️ Ikaunieks 62'
⚽️ Emerson 90'#OptibetVirsliga #Virsliga2020 #FutbolaVirsliga pic.twitter.com/imcgBVksPi
Потом было компенсационное время, сумасшедший удар в девятку Марко Дуришича и отменный сейв Кучера. Даже с 78-й минуты оставшись в меньшинстве (за две желтые карточки с поля был удален Александр Соловьев), РФШ наносит ответный удар, беря реванш за поражение в первом круге на "Аркадии" (1:2). И как бы намекает - еще не вечер.
А еще я бы хотел отметить прекрасную атмосферу на трибунах стадиона "Сконто" - давно такого не было у нас на играх национального чемпионата.
Почаще бы у нас происходили такие праздники футбола и тогда, глядишь, мы бы гораздо быстрее избавились от всех своих комплексов "не самой футбольной страны".
Чемпионат страны уходит на небольшой перерыв, так как матчи 18-го тура в связи с играми сборной Латвии Дайниса Казакевича в Лиге Наций УЕФА намечены только на 12 сентября.
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