Фото ⟩ Гном Гномыч, Лиза и Гарри Галкины и другие дети звезд, которые пошли в школу 1 сентября

Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс.

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже первоклашка.

Ксения Бородина с дочурками и мужем.

Телеведущая Дана Борисова показала свою дочь Полину.

Алика Смехова и ее сыновья.

Телеведущая Юлия Барановская поздравляет всех с началом учебного года.

Сын Анфисы Чеховой Соломон пошел в третий класс.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус тоже пошла в первый класс.

Дочь Тимати и Алены Шишковой - первоклашка Алиса.

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин с дедушкой Бедросом Киркоровым.

Яна Чурикова и ее дочь Таисия пришли на 1 сентября в масках.

Оксана Самойлова призналась, что удивлена тому, как быстро выросла дочь Ариела: "Недавно родилась вроде, а уже в 3 класс!".