Ср, 2.09.2020
Наши балтийские соседи еще и запустили санкционную спираль. Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано. Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси
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  • Гном Гномыч, Лиза и Гарри Галкины и другие дети звезд, которые пошли в школу 1 сентября

Фото ⟩ Гном Гномыч, Лиза и Гарри Галкины и другие дети звезд, которые пошли в школу 1 сентября

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru//rudkovskayaofficial//achekhova/ коллаж RUS TVNET

1 сентября, несмотря на пандемию коронавируса, прошли праздничные линейки, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Многие знаменитости проводили своих малышей в школу.

Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс. 

Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже первоклашка.  

Ксения Бородина с дочурками и мужем. 

Телеведущая Дана Борисова показала свою дочь Полину. 

Алика Смехова и ее сыновья.

Телеведущая Юлия Барановская поздравляет всех с началом учебного года.

Сын Анфисы Чеховой Соломон пошел в третий класс.

Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус тоже пошла в первый класс.  

Дочь Тимати и Алены Шишковой - первоклашка Алиса. 

Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин с дедушкой Бедросом Киркоровым.

Яна Чурикова и ее дочь Таисия пришли на 1 сентября в масках.

Оксана Самойлова призналась, что удивлена тому, как быстро выросла дочь Ариела: "Недавно родилась вроде, а уже в 3 класс!".

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