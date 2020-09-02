Фото ⟩ Гном Гномыч, Лиза и Гарри Галкины и другие дети звезд, которые пошли в школу 1 сентября

1 сентября, несмотря на пандемию коронавируса, прошли праздничные линейки, конечно, с соблюдением всех требований безопасности. Многие знаменитости проводили своих малышей в школу.
Лиза и Гарри Галкины пошли в первый класс.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко тоже первоклашка.
Ксения Бородина с дочурками и мужем.
Телеведущая Дана Борисова показала свою дочь Полину.
Алика Смехова и ее сыновья.
Телеведущая Юлия Барановская поздравляет всех с началом учебного года.
Сын Анфисы Чеховой Соломон пошел в третий класс.
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус тоже пошла в первый класс.
Дочь Тимати и Алены Шишковой - первоклашка Алиса.
Дети Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин с дедушкой Бедросом Киркоровым.
Яна Чурикова и ее дочь Таисия пришли на 1 сентября в масках.
Оксана Самойлова призналась, что удивлена тому, как быстро выросла дочь Ариела: "Недавно родилась вроде, а уже в 3 класс!".
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