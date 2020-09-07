Фото ⟩ Стиль гостей на заключительном концерте летнего сезона в Юрмале

4 сентября "Хулиганы" классической музыки - группа DAGAMBA и камерный оркестр Sinfonietta Rīga с Нормундом Шне за дирижерским пультом представили зрителям заключительный концерт летнего сезона в концертном зале "Дзинтари".
Во время захватывающего концерта прозвучали лучшие произведения группы DAGAMBA с особым акцентом на личностях юбиляров этого года - Людвига ван Бетховена, которому в этом году исполняется 250 лет, и Петра Чайковского, которому исполняется 180 лет!
Галерея: Стиль гостей на заключительном концерте летнего сезона в концертном зале "Дзинтари"
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