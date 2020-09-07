Пн, 7.09.2020
Эстонцы по-прежнему не могут обойтись без латвийского алкоголя. Вся парковка заполнена эстонскими автомобилями, есть и машины с финскими номерами. Приезжают по разным причинам. Кто приезжает на экскурсию с детьми, кто что-то посмотреть, например, Сигулду. А на обратном пути нельзя проехать мимо, если построена стоянка. Койт, житель Эстонии
Койт, житель Эстонии

Фото ⟩ Стиль гостей на заключительном концерте летнего сезона в Юрмале

ФОТО: Pauls Zvirbulis

4 сентября "Хулиганы" классической музыки - группа DAGAMBA и камерный оркестр Sinfonietta Rīga с Нормундом Шне за дирижерским пультом представили зрителям заключительный концерт летнего сезона в концертном зале "Дзинтари".

Во время захватывающего концерта прозвучали лучшие произведения группы DAGAMBA с особым акцентом на личностях юбиляров этого года - Людвига ван Бетховена, которому в этом году исполняется 250 лет, и Петра Чайковского, которому исполняется 180 лет!

Галерея: Стиль гостей на заключительном концерте летнего сезона в концертном зале "Дзинтари"

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