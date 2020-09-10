Видео ⟩ "Какая-то левая приехала": Наташа Королева о Пугачевой, поколении 80-90-х и потере ребенка

Королева указала, что поколения 80-90-х отличается более суровыми условиями своего формирования. Поэтому эти личности сильнее.

"Поколение old school - оно более крепкое, а новое поколение, может быть, более гибкое и креативное, но, если их загнать в те условия, они не выживут. Сейчас, конечно, возможности дали соцсети... В принципе, если у тебя есть талант, желание, трудолюбие и ты обладаешь таким потенциалом "завоевать этот мир" и свою аудиторию, то у тебя есть все шансы, соцсети дают тебе эти шансы", - считает она.

Певица подчеркнула, что раньше таких возможностей не было.

Ее знакомство с Аллой Борисовной произошло благодаря Игорю Николаеву. Когда Королева попала в дом к Примадонне, она почувствовала, что звезда проверяет ее на вшивость.

"Мало ли, какая-то левая приехала", - вспоминает она.

Усугублял ситуацию и тогдашний брак Игоря Николаева. Ведь он внезапно заявил, что влюбился и привез в Москву девушку. Тогда все в шоу-бизнесе обсуждали этот случай. А ведь, Николаев был для Аллы Пугачевой особенным - "придворным музыкантом".

"Конечно же, она была настроена определенным образом. Определенная дистанция у нас с ней существовала, и фактически, может быть, она поменяла свое отношение ко мне уже через несколько лет, не сразу", - отметила Королева.

Да, потепление к себе она ощутила тогда, когда у нее был период развода с Игорем.

Зашел разговор в интервью и о выкидыше, который пережила Наташа.

"Мы так долго хотели забеременеть, а у нас все не получалось. Я даже пыталась сделать один раз подсадку, но все равно это не получилось", - объяснила она.

Но вот все удалось, но в этот период возник скандал на фоне того, что в Сеть попали ее снимки интимного характера.

"Конечно, я попала в больницу и под капельницы, и к психотерапевту. И на этом фоне у меня произошел выкидыш", - призналась певица.

Срок на тот момент был уже приличный, и у эмбриона было сердцебиение. Долгое время звезда не хотела об этом говорить.

Видео: Интервью с Наташей Королевой