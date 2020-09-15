Михаил Ефремов нанял другого адвоката

По информации компании Russian Lawyers Company, в которой работает Филиппов, он специализируется на гражданском и уголовном праве и имеет статус адвоката с 2014 года.

Напомним, ранее интересы Ефремова представлял Эльман Пашаев, но после вынесения приговора Ефремов отказался от его услуг.

Позднее Министерство юстиции предложило лишить Пашаева статуса адвоката за самопиар на этом деле.

"Медуза" отмечает, что приговор Ефремову в видел восьми лет колонии стал одним из суровейших приговоров, вынесенных в России по соответствующей статье.