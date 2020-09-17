Чт, 17.09.2020
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Марко Джакомо, автор, композитор, музыкальный продюсер

Covid-19: восемь новых случаев, один заболевший скончался

ФОТО: SIPA/Scanpix

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2767 тестов на Covid-19, подтверждено восемь новых случаев заболевания, один человек умер, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умерший был в возрастной группе 90-95 лет, со множественными хроническими заболеваниями.

Согласно данным SPKC, двое заболевших - контактные лица заболевших ранее, один вернулся из России, у пятерых заболевших источник инфекции еще определяется.

С начала пандемии в Латвии сделано 288 643 теста на Covid-19, выявлено 1494 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание протекает средне-тяжело. За все время из больниц было выписано 214 пациентов.

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