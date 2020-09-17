Covid-19: восемь новых случаев, один заболевший скончался

Умерший был в возрастной группе 90-95 лет, со множественными хроническими заболеваниями.

Согласно данным SPKC, двое заболевших - контактные лица заболевших ранее, один вернулся из России, у пятерых заболевших источник инфекции еще определяется.

С начала пандемии в Латвии сделано 288 643 теста на Covid-19, выявлено 1494 случая заболевания. 1248 человек выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки был госпитализирован один человек с коронавирусом. В больницах в настоящее время находятся 7 пациентов с Covid-19, у всех заболевание протекает средне-тяжело. За все время из больниц было выписано 214 пациентов.