Видео ⟩ "Я не остановлюсь": Канье Уэст помочился на статуэтку "Грэмми"

На этот раз артист достал свою статуэтку премии "Грэмми", положил ее в унитаз и помочился сверху. Происходящее он снял на видео.

Ролик был опубликован в Twitter с подписью: "Поверьте мне, я не остановлюсь".

По состоянию на 2016 год Канье Уэст получил более четырехсот номинаций на различных премиях. На "Грэмми" он был номинирован 57 раз, из которых Уэст выиграл 21. Он является рекордсменом по числу выигранных номинаций и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста.

Это не первый странный пост рэпера. Ранее он объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новую музыку. Такое решение Уэст объяснил тем, что просит компании, с которыми он подписал договоры, освободить его от обязательств по ним. Он указал, что считает лейблы рабовладельцами.

Также он сделал публикацию с фотографией президента РФ Владимира Путина 2016 года с тренировки российской сборной по дзюдо. Ее Уэст распечатал и повесил себе на стену.

"Правило номер один - слушайте Уэста", - написал он.

Напомним, рэпер Канье Уэст собрался баллотироваться на пост президента США. Ранее супруга артиста Ким Кардашян (Kim Kardashian) высказалась о психических проблемах мужа.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020