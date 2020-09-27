Звездные страсти ⟩ У Пересильд роман с Абрамовичем, Нагиев уходит из "Голоса", а Бузова и Дава в ссоре?

Что между Юлией Пересильд и Романом Абрамовичем?

СМИ всю неделю старались приписать актрисе роман с миллиардером. Слухи преследуют звезду уже много лет. Обычно таблоиды ссылаются на инсайдеров, которые рассказывают, что видели Пересильд и Абрамовича на одних и тех же мероприятиях. Об этом сообщает издание Hello.ru.

Последний раз выяснилось, что Абрамович был в числе гостей спектакля с участием Пересильд - "Каштанка". Миллиардер эти слухи никак не комментирует. Юлия же отвечает всегда с чувством юмора.

"Ну вот не могу! На сон грядущий! Не выдержала! Целый день звонят журналисты... и в общем, это ж не первый раз - я в этом смысле Бывалая! Опять Роман... Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой - кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией! Ладно, ложусь спать, довольная собой, что вообще бывает редко. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты!" - писала Юлия.

А в сентябре того же года актриса дала интервью журналу Marie Claire, в котором рассказала о дружбе с Абрамовичем:

"С Романом Аркадьевичем нас связывает дружба. Может быть, не такая долгая, но он действительно помогает "Галчонку". Первый раз я его увидела десять лет назад, когда он приходил на премьеру спектакля "Рассказы Шукшина". С тем визитом связан забавный случай: у нас ребята - фанаты футбола. На носу был важный матч, билетов не достать. Парни и говорят Абрамовичу: "Мечтаем попасть. Может, есть возможность?". На следующий день слышу визг с проходной - всем прислали билеты!" - сказала она тогда журналистам.

Но новую порцию слухов породил "Кинотавр". Там Юлию везде сопровождал охранник. Кто-то заметил, что это человек из команды Романа Абрамовича. Но Юлия опровергла и эти утверждения. Оказалось, что мужчина охранял бриллианты от бренда Mercury, которые в тот вечер носила Пересильд.

"Да-да! Если для кого-то секрет, то всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, - к тебе приставлена охрана", - заметила Юлия.

Дмитрий Нагиев уходит из шоу "Голос"?

В СМИ несколько раз в год появляется информация о том, что Дмитрий Нагиев якобы собирается покинуть шоу "Голос". Это случилось и на этот раз. Сам артист никак не комментирует слухи.

"Дмитрий Нагиев может покинуть шоу "Голос"", "Новое шоу или испорченная репутация: что известно о возможном уходе Нагиева из "Голоса"", - писали на этой неделе таблоиды.

Да, такое уже было. Ведущий и правда грозился уволиться. Тогда СМИ освещали скандал с "Голос.Дети", в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Ведущий тогда отмечал, что у шоу репутация "подмочена", а он не желает такой ассоциации.

Ситуация разрешилась. Голоса были аннулированы. В итоге Первый канал раздал статуэтки всем, кто участвовал в сезоне.

Теперь масла в огонь добавило открытие нового YouTube-проекта ведущего. Но большая часть уверены, что уход Нагиева - это лишь слухи. Сейчас Дмитрий по-прежнему ведет "Голос".

Была ли публичная ссора Давида Манукяна и Ольги Бузовой?

Давид Манукян и Ольга Бузова продолжают рождать новые слухи о своем расставании. На этот раз СМИ сообщили, что они устроили публичные разборки на улицах Москвы.

Также журналисты заметили, что Ольга на премьеру мюзикла. В разговоре она обронила такие слова, что была бы очень расстроена, если бы услышала от любимого человека, что свадьбы не будет.

Свидетели рассказывают, что видели и засняли момент, когда Ольга и Давид громко кричали друг на друга прямо на улице. Когда Манукян заметил, что их снимают, он потребовал, чтобы все наблюдатели ушли как можно быстрее. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Ранее СМИ переговорили с мамой Ольги и матерью Давы. Женщины уверены, что у пары все хорошо и они счастливы.

Будем продолжать следить за слухами, быть может - это лишь очередной пиар.

Ольга Бузова и Давид Манукян ФОТО: https://www.instagram.com/dava_m/?hl=ru