"Это было лютое приключение": Рита Дакота возвращается из Турции

Полный текст ее публикации выглядит так: "Это эпохальная фотка. Аминь, товарищи! Мы летим домооооооой. Тест дал погрешность, как я и предполагала. Нервов нам, конечно, это всё потрепало мрачно. Но, знаете, это лютое приключение все равно не испортило нам тот самый заветный клёвый уикенд только вдвоём, потому что мы, традиционно, в каждой дерьмовой ситуации находим, за что поблагодарить и что вынести. Инсайт на инсайте и инсайтом погоняет. Потом как-нибудь расскажу вам, если интересно. А пока... пока, Турция".