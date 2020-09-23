"Это было лютое приключение": Рита Дакота возвращается из Турции

Рите Дакоте и ее возлюбленному разрешили выехать из Турции, они летят домой. Об этом певица написала в своем Instagram вечером 22 сентября.
Певица написала, что тест на коронавирус, который она сдавала в Турции, дал погрешность.
Полный текст ее публикации выглядит так: "Это эпохальная фотка. Аминь, товарищи! Мы летим домооооооой. Тест дал погрешность, как я и предполагала. Нервов нам, конечно, это всё потрепало мрачно. Но, знаете, это лютое приключение все равно не испортило нам тот самый заветный клёвый уикенд только вдвоём, потому что мы, традиционно, в каждой дерьмовой ситуации находим, за что поблагодарить и что вынести. Инсайт на инсайте и инсайтом погоняет. Потом как-нибудь расскажу вам, если интересно. А пока... пока, Турция".
Напоминаем, что 20 сентября Рита Дакота в своем Instagram рассказала, что тест на коронавирус, который она сдала в Турции, внезапно дал положительный результат, и певицу закрыли в помещении с охранником за дверью на двухнедельный карантин. После этого ее юрист добился, чтобы певице и ее молодому человеку разрешили пересдать тест на коронавирус.
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