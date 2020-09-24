"Алгоритм действий" от SPKC: надо ли идти в школу, если у ребенка кашель или насморк?

SPKC назвал это "алгоритмом действий", он устанавливает, что если у ребенка наблюдается хотя бы один из симптомов инфекции верхних дыхательных путей, то ему нужно оставаться дома.

В случае, если у ребенка повысилась температура тела до 37 градусов одновременно с другими симптомами или до 37,4 градуса и выше, но без других симптомов, а также в случае, если у ребенка констатирован сухой кашель, боли в горле, нарушение или потеря обоняния и вкуса - родители должны по телефону связаться с семейным врачом и выполнять его указания.

Затем врач по необходимости может отправить ребенка на тест на Covid-19.

Соответственно, если результат положительный, ребенку нужно соблюдать изоляцию до решения семейного врача о ее окончании, а если отрицательный - семейный врач примет решение об окончании домашней изоляции.

В свою очередь в случаях, когда тест сделать невозможно, ребенку нужно находиться в изоляции дома минимум 14 дней.

После этого ребенок со справкой от врача снова может посещать образовательное учреждение.

Если же у ребенка выраженная простуда, например, заложен нос, выделения из носа, чихание, ощущение давления в области носа и лба, или же повышение температуры тела до 37,5 градуса без других симптомов заболевания, или сильные головные боли, боли в мускулах и диарея - ребенку нужно оставаться под домашним наблюдением до 72 часов. В случае необходимости родители могут по телефону проконсультироваться с семейным врачом.

Если самочувствие ребенка за это время ухудшилось, появились и другие симптомы, то врачу необходимо принять решение о проведении теста на Covid-19, однако если у ребенка больше нет симптомов инфекционного заболевания, минимум 24 часа нет повышенной температуры без жаропонижающих средств, по-прежнему имеются небольшие выделения из носа, но в целом ребенок чувствует себя удовлетворительно, то он может посещать образовательное учреждение с пояснением от родителей.

Напомним, в Латвии растет число обнаруженных в учебных заведениях случаев Covid-19, и сейчас зараженные зарегистрированы в пяти школах, одном детсаду и одном вузе, сообщил во вторник эпидемиолог Юрий Перевощиков.