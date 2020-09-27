Служба финансовой разведки анализирует данные по сделкам финсектора и предприятий Беларуси

Тот факт, что белорусские предприятия планируют перенести свою деятельность в Латвию, FID оценивает положительно. Это может дать не только положительный фискальный эффект для экономики Латвии, но и продемонстрировать возможности кредитных учреждений управлять рисками, связанными с обслуживанием белорусских предприятий.

В FID обратили внимание на то, что в докладе Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (The Financial Action Task Force, FATF), опубликованном в декабре 2019 года, эффективность предотвращения легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма в секторе юридических лиц Беларуси оценивается как не соответствующая международным стандартам.

"FID начала работу по имеющимся в ее распоряжении данным в связи со сделками финансового сектора и предприятий Беларуси. С полученными выводами мы ознакомим финансовые учреждения и компетентные органы Латвии", - заявили в учреждении.

Министерство экономики ранее сообщило, что решение о переносе деятельности в Латвию уже приняли 12 белорусских компаний, представляющих информационные и коммуникационные технологии и другие отрасли.

Министр экономики Янис Витенбергс отметил, что в настоящее время прорабатываются решения для того, чтобы белорусские компании, принявшие такое решение, могли как можно быстрее перенести свою деятельность в Латвию.

В связи со сложной обстановкой в Беларуси консультации о переносе деятельности в Латвию получили уже 116 белорусских компаний и частных лиц.